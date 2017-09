Commentaire : Contenir le chômage

«Préserver la souveraineté économique et amorcer une dynamique économique forte, conformément à l’appel du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.» C’était l’appel du Premier ministre, en réunion avec les représentants du patronat et des organisations professionnelles. La feuille de route d’Ouyahia est bien claire : soutenir la création d’emplois et de richesses dans tous les secteurs, et contribuer à contenir la remontée du chômage qui s’affirme ces dernières années. Une de ses orientations consiste à redimensionner les objectifs des programmes Ansej et Cnac. Pour ce faire, le chef de l’Exécutif insiste sur l’encouragement des filières de formation professionnelle, pouvant déboucher sur la création d’entreprises, l’établissement par les autorités locales d’une cartographie des besoins en petites entreprises, à même de contribuer au développement local, l’accompagnement des créateurs de petites entreprises par le conseil, et la mise en œuvre effective de la disposition du Code des marchés publics réservant 20% de la commande publique locale à la petite entreprise. S’agissant de l’ANSEJ, Ouyahia parle un langage chiffré. Le dispositif doit financer un minimum de 23.000 projets pour chacun des exercices 2018 et 2019 avec un impact de création de près de 150.000 emplois par année. Pour la CNAC, il s’agira, pour la même période, d’accompagner le lancement de plus de 30.000 projets avec la création de près de 80.000 emplois. L’État n’a pas lésiné sur les moyens, surtout financiers, pour favoriser la création d’entreprises par les jeunes porteurs de projets. Selon des chiffres communiqués en août dernier par le ministre du Travail, plus de 375.000 petites entreprises ont été créées entre 2010 et 2016. Après un pic de plus de 60.000 dossiers agréés en 2012, ce sont 41.000 micro-entreprises Ansej qui ont été créées en 2014 et un peu moins de 24.000 en 2015, selon les chiffres communiqués à la presse par le directeur général de l’Agence.

Outre ces deux mécanismes, d’autres actions seront poursuivies au profit des personnes sans revenu ni qualification, à travers le Dispositif d’aide à l’insertion sociale (DAIS). Dans cette optique, Ouyahia précise que les efforts du gouvernement seront orientés vers l’assouplissement de l’actuel Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, à travers une approche davantage économique du traitement du chômage, renforçant les perspectives de permanisation des bénéficiaires, et la poursuite du programme de modernisation et de renforcement du service public de l’emploi, et l’amélioration des synergies entre les différents intervenants, dans la perspective d’une gestion plus efficace du marché du travail. Objectif : parvenir au placement de 400.000 demandeurs d’emplois par le biais de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM). Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le gouvernement est attendu sur le dossier de réduction du chômage chez les femmes et les jeunes, notamment universitaires, afin de pouvoir maîtriser, définitivement, le problème de la fuite des cerveaux.

Fouad Irnatene