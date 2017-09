Arbitrage international - entreprises algériennes : L’autre challenge

«Ce n’est pas une maladie contagieuse, ni même quelque chose de mauvais! L’arbitrage international constitue ce challenge que les entreprises algériennes seront appelées à relever tôt où tard ». C’est en ces termes l’avocat Mohammed Chemloul, président de la commission d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) a plaidé dans sa communication à la rencontre- débat par World Trade Center, WTC Algérie (un réseau d’affaires ayant engagé ses activités en 2002 en Algérie).

L’événement qui s’est déroulé à l’hôtel El-Aurassi a été aussi marqué par la présence de M. Mihoub Mlihoubi, ancien ministre et diplomate. Celui-ci a également qualifié la procédure d’arbitrage international « de donnée incontournable» pour un pays comme l’Algérie qui, appuie t-il, est «très convoité, et le sera davantage par les multinationales, eu égard à ses richesses, son potentiel d’investissement dans divers domaines d’activités.

Actuellement membre du Comité national de l’arbitrage, cet ancien membre du gouvernement a déploré « l’absence d’une culture juridique dans le monde des affaires en Algérie », à telle enseigne, a t-il appuyé que « beaucoup parmi les opérateurs économiques n’entendent même pas parler de d’arbitrage international». Il regrette en outre la persistance de ce manque à gagner en matières de mobilisation des juristes en vue de la vulgarisation de cette de cette méthode notifiée dans plusieurs accords et conventions internationales dont beaucoup sont ratifiées par l’Algérie. Les clauses d’arbitrage sont en effet s souvent sous-estimées par les opérateurs économiques nationaux, ce qui induit des pertes considérables en cas de litige. Dans la même optique, le même intervenant a également souligné la nécessité de voir les hommes de loi s’impliquent, y compris dans l’élaboration des clauses contractuelles reliant les opérateurs algériens avec leurs partenaires étrangers dans le cadre de la réalisation d’un projet donné.



14 affaires en litige portées à l’arbitrage international en 10 ans



«Il faut que les juristes interviennent dans la phase des négociations des contrats» indique t-on. Un fait sur lequel le président de la commission arbitrage de la CCI a beaucoup insisté précisant que «cette phase de rédaction d’un contrat peut s’avérer crucial en cas de litige nécessitant le recours à l’arbitrage international». Il expliquera qu’aussi bien pour se prémunir des lenteurs pouvant retarder l’aboutissement de cette procédure que faire valoir auprès des différentes instances juridiques spécialisées dans l’arbitrage international, il y a lieu de conserver de conserver scrupuleusement tout documents , à commencer par le contrat et autres paperasse pouvant restituer l’historique du projet contacté entre un opérateur nationale et son partenaire étranger. Me Mohammed Chemloul fera savoir en outre qu’outre ses difficultés relative la constitution d’un dossier en prévision d’un, litige à résoudre via le recours à l’arbitrage international, ce genre de procédure sont très souvent couteuse, ce qui nécessite de mieux se préparer, y compris sur le volet financier. Autre inconvénient évoqué, la confidentialité liée à un litige résolue par le recours à un arbitrage internationale est très souvent remise en cause, surtout lorsqu’il s’agit d’entreprises cotée en bourse. Interrogé par la presse sur les nombres de litiges impliquant les entreprises algériennes et que sont portés en arbitrage internationale, Me Mohammed Chemloul citera entre 12 et 14 affaires qui ont été recensées au cours des dix dernières années. Tout en s’abstenant de fournir davantage de détails à ce sujet, il tout de même soutenu que durant cette même période « ce sont plusieurs centaines de contrats qui ont été signés entre les sociétés algériennes et les opérateurs étrangers»

Karim Aoudia