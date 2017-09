ECLAIRAGE : Réduire les disparités

L’impératif d’une nouvelle gouvernance en matière d’aménagement des territoires se pose actuellement avec insistance, dans le sens où celle-ci permet de mieux appréhender les attentes des populations, aux plans social, économique et environnemental, insistent les experts. De ce point de vue, un modèle de répartition démographique et économique, plus étudié et mieux équilibré, est plus que nécessaire, car il œuvre à réduire les écarts et les disparités régionales en termes de croissance et de bien-être. Cette approche retenue dans le sillage du SNAT 2030, et qui plaide pour une répartition équitable des moyens de développement de l’Etat, dans un souci d’équilibre et d’égalité des chances, est censée amorcer une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre des politiques publiques conduites par les pouvoirs publics. A ce titre, le développement local est appelé à s’inscrire en droite ligne avec les objectifs assignés à la stratégie globale du gouvernement, consacrée à travers son plan d’action, en matière de justice et de cohésion sociale. Partant de là, la vision du gouvernement telle que portée par le Schéma national d’aménagement du territoire « continuera de cibler une répartition plus équilibrée de la population et du développement », à travers la mise en valeur des potentialités au niveau des autres régions, notamment, les Hauts-Plateaux et le Sud. Des zones qui bénéficient d’ailleurs d’un intérêt particulier dans le sillage du nouveau modèle de croissance qui mise justement sur la réhabilitation économique de ces deux parties du territoire national. Une démarche intégrée qui tend, par conséquent, à rallier les impératifs de développement aux objectifs d’aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne les réseaux d’infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. Aussi, l’effort du gouvernement ira, en priorité, au développement des régions rurales, qui devront bénéficier de dotations budgétaires conséquentes dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD). Il est prévu également d’introduire des programmes additionnels de renforcement du développement orientés vers les régions des Hauts Plateaux et du Sud et seront financés par les Fonds Spéciaux destinés à ces deux espaces territoriaux. Les mêmes avantages seront accordés aux régions montagneuses dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population et contribuer à leur stabilité, grâce à l’appui qui sera apporté aux activités créatrices de revenus et d’emplois. Les bandes frontalières du pays caractérisées par la faiblesse des moyens, voire l’absence de perspectives économiques, devront aussi tirer profit des efforts de développement consentis par l’Etat. Cet effort est censé consolider la lutte contre la contrebande transfrontalière qui porte de grands préjudices à l’économie du pays.

D. Akila