Le premier ministre présentera demain son plan d’action à l’APN : Amorcer Une dynamique économique

Le Plan d’action du gouvernement, conduit par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, sera présenté demain devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN). Il a été examiné et adopté par le Conseil des ministres qui s’est réuni sous la présidence

du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

La présentation du Plan d’action du gouvernement intervient dans une conjoncture marquée notamment par l’appel du Président de la République, à l’occasion de la célébration de la journée du Moudjahid, à «la mobilisation, la solidarité, la cohésion et le dialogue continu entre le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques pour faire face à la crise financière induite par la chute des prix du pétrole depuis plus de trois ans». Lors de la passation de pouvoirs avec son prédécesseur Abdelmadjid Tebboune, M. Ouyahia, avait affirmé qu’il allait poursuivre la mise en œuvre du programme du Président Bouteflika lancé en 2014. Le 24 août dernier, le Premier ministre avait également présidé une réunion de concertation avec l’UGTA et les organisations patronales en préparation de la prochaine tripartite, lors de laquelle il avait notamment affirmé que la tâche du gouvernement consistait «à appliquer les lois, y compris dans le secteur économique, mais dans la sérénité», assurant que l’exécutif n’allait «ménager aucun effort pour améliorer le cadre de l’investissement et cultiver des relations sereines avec les entreprises». Il avait également assuré que la politique sociale de l’Etat allait être maintenue par le gouvernement et que toutes les entreprises établies en Algérie «bénéficieront de facilitations et de soutien sans aucune discrimination». M. Ouyahia, qui avait tenu à saluer l’ensemble des entreprises du pays, qu’elles soient publiques, privées ou mixtes issues de partenariats, avait souligné que toutes les entreprises établies en Algérie «sont les leviers du développement du pays».



Le 25 septembre devant les sénateurs



Pour les sénateurs, le Plan d’action du gouvernement sera présenté par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, lundi 25 septembre, soit juste près l’examen et l’adoption de ce document par l’Assemblée nationale dès demain dimanche. Pour la Chambre haute du Parlement, cette échéance du 25 septembre a été notifiée dans un communiqué de presse rendu public jeudi dernier. « Le bureau du Conseil de la nation a décidé de reprendre ses travaux en séances plénières à partir de lundi 25 septembre, pour la présentation et l’examen du plan d’action du gouvernement», a précisé d’entrée le communiqué. «Les débats se poursuivront mardi 26 septembre en prévision de la réponse du Premier ministre aux préoccupations des membres du Conseil et la lecture, jeudi 28 septembre, de la motion sur le plan d’action du gouvernement», a-t-on ajouté de même source.

Il est expliqué en outre dans ce même document que les modalités de gestion de cet événement de présentation du Plan d’action du gouvernement au Sénat ont été décidées à l’issue d’une réunion du Conseil de la nation, présidée par M. Abdelkader Bensalah. Réunion qui a, en effet, inscrit son ordre du jour à l’effet «d’échanger, d’une part, les vues sur le plan d’action du gouvernement et préparer, d’autre part les procédures d’application du nouveau règlement intérieur du Conseil de la nation», informe également le Conseil de la nation dans son communiqué.

Le bureau du Conseil a approuvé, lors de sa réunion, la proposition portant organisation d’une journée d’étude sur le thème «Règlement intérieur du Conseil de la nation, entre exigences constitutionnelles et efficacité parlementaire», prévue mercredi 27 septembre 2017.

La réunion du bureau du Conseil de la nation a été précédée d’une réunion des membres de l’instance de coordination du Conseil sous la présidence de M. Bensalah et d’une réunion consultative regroupant le président du Conseil et les présidents des groupes parlementaires consacrée à la programmation et au déroulement des travaux relatifs à la présentation du plan d’action du gouvernement et les mesures portant sur l’application du nouveau règlement intérieur du Conseil de la nation. Il est à rappeler que la présentation du Plan d’action du gouvernement devant les deux chambres du Parlement a été au centre de consultations politiques lors d’une réunion qui a regroupé le Premier ministre avec les représentants des partis politiques de la majorité parlementaire.

Cette réunion a constitué une opportunité pour « coordonner la base et expliquer les orientations du Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République et le projet de loi relatif à la monnaie et au crédit en tant que question importante en cette conjoncture politique» a tenu à préciser le Premier ministre mercredi dernier dans une déclaration à la presse.

A rappeler que dans son discours prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire 2017-18, le président Conseil de la nation, qui a affirmé être pleinement conscient des incidences de la crise économique et financière sur l’économie de notre pays, s’est dit toutefois convaincu «que cette crise n’est pas sans solution, pour peu que les acteurs politiques et socioéconomiques ainsi que le gouvernement fassent preuve de bonne volonté et d’intelligence dans le règlement des problèmes qui se posent sur la scène nationale». M. Bensalah avait, par la même occasion plaidé pour l’unification des rangs autour du Président de la République et son programme et ce dans l’objectif de «pour défendre la légitimité constitutionnelle, ancrer l’unité nationale, raffermir l’édification institutionnelle et s’engager dans le traitement des problèmes réels que connaît le pays, à savoir réaliser la croissance économique, relever les défis sécuritaires et s’intéresser aux principales questions sociales du citoyen ».

Karim Aoudia

Améliorer

L’environnement des affaires

L’amélioration de l’environnement des affaires et la facilitation des investissements productifs des biens et services figurent parmi les priorités du plan d’action du gouvernement . Ainsi, dans l’optique du maintien de la dynamique de la croissance et la progression dans le développement des exportations hors hydrocarbures, il est retracé dans le texte du plan d’action que le gouvernement escompte s’atteler à la redynamisation et l’accompagnement du processus de développement économique du pays en poursuivant trois axes principaux. Il s’agira de l’amélioration de l’environnement des affaires, l’encouragement de l’investissement dans tous les secteurs et de la poursuite de la réalisation du programme d’équipements publics validé ces dernières années. Pour ce qui est de l’amélioration de l’environnement des affaires, le gouvernement vise à consolider et approfondir les progrès réalisés dans ce domaine.

A cet effet, il «veillera d’abord, sauf nécessité impérieuse, à la stabilité du cadre juridique et réglementaire de l’activité économique, de sorte à donner de la visibilité aux opérateurs». Le gouvernement veillera également à la levée des entraves et pesanteurs bureaucratiques persistantes sur le terrain au détriment de la dynamique de l’investissement, notant que les procédures et autorisations liées à l’investissement seront décentralisées au niveau des wilayas. Dans ce contexte, l’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi) mettra au niveau opérationnel adéquat ses structures déconcentrées au niveau des wilayas et il en sera de même pour toutes les autorités administratives impliquées dans le processus d’investissement.

De même, la réforme et la modernisation du système bancaire et financier sera accompagnée d’un renforcement du réseau des banques à travers le territoire national avec un intérêt particulier accordé aux wilayas et wilayas déléguées du sud du pays. Le gouvernement veillera aussi à dynamiser davantage la mise à niveau des PME en poursuivant également l’important programme de mise à niveau des entreprises publiques économiques. En outre, «un effort substantiel sera engagé par les pouvoirs publics compétents pour accompagner les start-up ainsi que le développement des très petites entreprises nées des dispositifs Ansej et Cnac, déjà affirmées sur le marché de la production de biens et services», note le plan d’action. Toujours dans le sens de l’amélioration de l’environnement des affaires, le gouvernement entend répondre et satisfaire la demande importante en termes de foncier industriel à travers le territoire en vue de dynamiser l’investissement et garantir la propagation du développement économique aux quatre coins du pays. Les pouvoirs publics veilleront au suivi permanent du dossier du foncier industriel de sorte à prévenir les tentatives de détournement ou l’immobilisation de ce patrimoine au-delà des délais raisonnables sans réaliser les investissements prévus. Parallèlement, l’extension et la mise à niveau des zones d’activité économiques (ZAC) est programmé ainsi que l’accompagnement de la remise à niveau des zones industrielles déjà en activités, avec le concours des opérateurs économiques qui y sont installés. D’autre part, ce même plan d’action porte sur la poursuite de la promotion de la production nationale de biens et services sur le marché local ainsi que de la démarche volontariste du gouvernement visant la régulation et la réduction des importations. Pour ce qui est de l’encouragement des exportations hors hydrocarbures, le gouvernement donnera une plénitude aux accords de partenariat et d’ouvertures économiques, le défi consistant également à sauvegarder la souveraineté économique du pays à travers un redressement de la balance des paiements.



Facilitation des investissements :

engagements pour plus d’ouverture



Par ailleurs, le gouvernement entend maintenir les avantages énoncés dans le Code des investissements au profit des investisseurs, même en dépit des difficultés actuelles au niveau des finances publiques.

Il maintiendra également les régimes préférentiels d’encouragement à l’investissement prévus au bénéfice des projets qui seront réalisés dans les wilayas des hauts plateaux et du Sud. D’autre part, il vise à réaliser une carte territoriale des opportunités d’investissements en vue d’inciter à la valorisation des atouts et des ressources disponibles à travers le territoire et prévenir également des saturations excessives de créneaux de production au détriment des investissements eux-mêmes.

Cette carte sera réalisée avec la contribution des wilayas et le concours des associations patronales et des chambres nationales et régionales de commerce et d’industries, précise le texte. Le plan d’action comprend également l’encouragement des partenariats entre entreprises publiques et opérateurs et investisseurs nationaux ou étrangers au profit de la valorisation du potentiel économique public et le rehaussement de sa compétitivité.

A cet effet, le texte précise que le gouvernement encouragera la promotion des partenariats avec les investisseurs étrangers dans tous les domaines sur la base du cadre juridique en vigueur, tout en veillant à dynamiser la diplomatie économique en vue de faire connaître les potentialité du marché algérien.

Il est également question du renforcement de la normalisation et de l’intégration industrielles, avec le développement des capacités nationales en termes de normes et de laboratoires de contrôle industriels au profit de l’amélioration de la qualité de la production industrielle et la progression de sa compétitivité. Le gouvernement veillera par le biais de cahiers des charges à la dynamisation du rythme d’augmentation du taux d’intégration nationale dans les activités de montage et d’assemblage dans les industries mécaniques, électriques, électroniques et autres. (APS)