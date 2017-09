Bilan de la saison estivale des douanes : Le passage aux frontières facilité

Le directeur de la communication et de l’information à la Direction générale des Douanes, Djamel Brika, a animé récemment une conférence de presse, durant laquelle il a présenté les différents chiffres relatifs à la circulation des voyageurs à travers les postes frontaliers, les ports et les aéroports. Ces chiffres enregistrés par la Direction des Douanes durant la période allant du 1er juin au 31 août derniers montrent un mouvement important des voyageurs et des véhicules. Le même responsable a indiqué que plus de 1,2 million d’Algériens ont quitté le territoire national, dont la majorité vers la Tunisie. Il a été enregistré également le passage de 312.000 véhicules à travers les différents postes frontaliers. En parallèle, il a été enregistré la rentrée de 1,173 million de touristes durant la saison estivale, dont la plupart des Algériens résidant à l’étranger. Il a été recensé également la rentrée de 660.000 véhicules durant la même période. A propos des mesures prises par cette institution pour alléger la pression au niveau des frontières, à travers le lancement d’un portail pour l’enregistrement électronique, le fonctionnaire des douanes a indiqué que seulement 16% des voyageurs ont utilisé ce service, ce qui a engendré les cas d’encombrement qu’ont connus les postes frontaliers vers la Tunisie. Toutefois, le même responsable a fait savoir que les délais de traitement des passagers n’ont pas dépassé 50 minutes. Il convient de rappeler que la DG des Douanes a mis en place une application sur son site web, le 18 juin dernier, qui fournit un formulaire que les voyageurs peuvent remplir et imprimer à domicile, avant de le présenter lors de leur passage aux postes frontaliers. Cette facilitation a été mise en place en remplacement de l’ancienne procédure à travers laquelle le titre de passage en douane était établi par les douaniers au niveau de la frontière, «ce qui prenait beaucoup de temps et donnait lieu à de longues files d’attente », a indiqué M. Brika, qui a précisé dans ce contexte que ce service en ligne figure parmi les démarches engagées par les Douanes en vue de faciliter davantage les déplacements des voyageurs. Les Douanes algériennes avaient invité les voyageurs à adopter cette démarche pour une plus grande efficacité et fluidité au niveau des postes frontaliers.



Des formalités de passage à bord des navires



D’autre part, il a été mis à la disposition des voyageurs véhiculés, entrant au territoire national par bateau, un titre de passage en douane à bord du navire, fait savoir le même responsable. Les nationaux non-résidents en visite en Algérie devaient accomplir la procédure de passage en douane à bord du navire à l’arrivée mais également au départ, alors que les formalités de sortie du véhicule se faisaient auparavant au niveau de la gare maritime. Des brigades navigantes de douaniers ont été mobilisées à bord des navires en vue d’établir les déclarations des véhicules des passagers venant en Algérie.

« Les voyageurs ont, généralement, 18 heures de traversée. Nous avons donc décidé qu’ils puissent faire les formalités nécessaires à bord du navire pour leur faire gagner du temps», a également tenu à mettre en exergue le fonctionnaire des Douanes. Voulant être de plus en plus proche du citoyen, la Direction générale des Douanes prône la pleine utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’instauration d’un contact permanent avec le public, en amplifiant notamment sa présence sur les réseaux sociaux.

Salima Ettouahria