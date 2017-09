Jumelage entre les villes d’Alger et Tunis : Promouvoir la coopération culturelle

Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et son homologue tunisien, Omar Ben Mahmoud Mansor, ont procédé, hier, au siège de la wilaya d’Alger, à la signature d’une convention de jumelage entre les deux wilayas.

« Aujourd’hui, nous devons accompagner davantage les efforts des autorités supérieures des deux pays par une action de coopération plus effective et décentralisée entre la Tunisie et l’Algérie, comme celle que nous venons de signer », a déclaré M. Zoukh dans un point de presse, affirmant que cet accord permettra de concrétiser sur le terrain l’excellence des relations bilatérales entre les deux pays voisins.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a fait savoir dans ce sens que cet acte de jumelage sera axé en premier lieu sur la culture. « La coopération dans le domaine culturel est importante et ne demande pas beaucoup de moyens financiers », a-t-il dit.

A cet effet, il a souligné qu’une fois le programme culturel mis en œuvre, ils passeront vers d’autres secteurs, et cela à travers différentes actions économiques, « d’ici là, des rencontres seront organisées avec les hommes d’affaires d’Alger et de Tunis, nous sommes déterminés à aller vers une coopération plus effective au-delà de celle du tourisme », a-t-il déclaré.

M. Zoukh a assuré que « les deux capitales œuvrent à développer et à exploiter toutes les potentialités au profit du bien-être de nos populations», tout en affirmant que «de nombreuses pistes existent pour ce faire ». Prenant la parole à son tour, le wali de Tunis, M. Omar Ben Mahmoud Mansor, a rappelé les relations historiques entre les deux pays voisins, qu’il a qualifiées d’ «excellentes». «La signature de cette convention résume la volonté des deux pays d’approfondir plus les relations de coopération dans tous les domaines, sachant que nos deux pays partagent la même histoire et les mêmes traditions », a-t-il dit.

Le wali de Tunis a affirmé que « le but essentiel de ce jumelage est de travailler sur les deux villes afin de pouvoir relancer la coopération qui existe déjà entre Alger et Tunis depuis de longues années ».

Par ailleurs, M. Ben Mahmoud Mansor n’a pas caché son admiration face aux différents plans stratégiques de développement de la capitale algérienne. « Les choses sont en train de s’améliorer d’année en année. Les pouvoirs publics algériens sont déterminés à rendre la place et l’image de leur capitale », a-t-il indiqué.

Le responsable tunisien a rendu hommage dans ce sens aux efforts incessants qu’entreprend la ville d’Alger dans la restauration et la valorisation du patrimoine, témoin de l’histoire séculaire des deux villes.

Par ailleurs, les deux responsables ont suivi auparavant un long exposé du directeur de l’urbanisme de la wilaya d’Alger sur le plan stratégique à l’horizon 2035.

Dans sa présentation, Mohamed Yazid Gaouaoui, directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya d’Alger (DUAC) a fait savoir que le plan de développement, d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) est un vrai moteur du développement, porteur d’ambitions pour Alger, avec une véritable vision stratégique qui va mener vers un développement durable. « Cet instrument dégage 82 projets structurants, fonctionnant comme un levier du développement harmonieux et durable du territoire, stimulant un processus effectif de régénération des centres urbains », a-t-il dit. M. Gaouaoui a relevé que ce PDAU a permis la réalisation de plusieurs opérations, telles que la réhabilitation et l’aménagement d’Oued El Harrach et la promenade des Sablettes, ainsi que l’embellissement des grands axes routiers et le relogement des habitants des bidonvilles, qui a permis l’éradication de ces habitations précaires.

« Le PDAU doit offrir un déplacement aisé pour ses habitants et un transport efficace et aisé à Alger, visant l’aménagement d’une grande ville polycentrique qui cherche à désengorger l’hypercentralité en la répartissant vers de nouvelles centralités bien réparties et organisées à proximité des nœuds de son système de transport principal », relève M. Gaouaoui. Selon lui, la wilaya d’Alger ne ménagera aucun effort pour accélérer la cadence de l’exécution de ce plan. « En 2016, la wilaya d’Alger a dépensé 500 milliards de dinars pour faire d’Alger un pôle urbain moderne »,a-t-il révélé.

Sarah A. Benali Cherif