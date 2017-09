Sécurisation de l’approvisionnement en eau : la diversification une nécessité

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a déclaré à Annaba, où il a entame hier une visite de travail et d’inspection, que son département va s’appuyer dorénavant sur la mobilisation des eaux superficielles pour répondre aux besoins des populations.

Il s’agira de construire de nouveaux barrages, dans le temps et l’espace, a-t-il précisé, sans écarter l’option concernant l’exploitation des nappes souterraines.

Il ne faut plus recourir aux plans d’urgence pour traiter le stress hydrique, comme c’est le cas aujourd’hui dans certaines wilayas du pays, telles que Annaba, qui connaît depuis le début de l’été dernier une crise aiguë dans l’alimentation en eau potable, vu la baisse dramatique du niveau d’eau du barrage Cheffia (El Tarf). Le ministre a évoqué également la nécessité de diversifier les ressources en eau potable pour mieux sécuriser l’alimentation des populations en cette denrée vitale.

Il a annoncé dans ce sillage la mise en œuvre de la réfection de la conduite reliant le barrage de la Mexa (El Tarf) et Annaba, conformément aux instructions du dernier conseil des ministres, insistant, par ailleurs, sur le fait que la réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable reste la priorité des priorités.

L’Etat s’est engagé à mobiliser tous les moyens pour sécuriser les populations et leur offrir l’eau potable en permanence, a souligné le ministre, faisant savoir que le projet de construction d’une usine de dessalement de l’eau de mer prévu à Chatt dans la wilaya d’El Tarf, sera réactivé. Il donnera enfin des instructions aux responsables de l’ADE pour la reprise immédiate des approvisionnements en eau industrielle au complexe Sider El Hadjar, dont le haut fourneau a été mis en veilleuse depuis quelques jours, à cause de la pénurie d’eau.

B. Guetmi