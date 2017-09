Décès de l'ancien roi de Malaisie : M. Bensalah signe le registre de Condoléances

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a signé, hier au siège de l'ambassade de Malaisie à Alger, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien roi de Malaisie, Abdul Halim Mu'adzam Shah, qualifiant le défunt de "dirigeant hors pair" qui a consacré sa vie au service de son pays et du peuple malaisien. "C'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de l'ancien roi de Malaisie, le Sultan de l'Etat de Kedah, Abdul Halim Mu'adzam Shah", a écrit M. Bensalah qui était accompagné du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Noureddine Ayadi. "En cette douloureuse circonstance, je tiens à adresser, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances au gouvernement et au peuple frère de Malaisie, priant Dieu le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste Paradis et d'assister le peuple malaisien et tous ses proches en cette pénible épreuve", a ajouté M. Bensalah. "Je tiens également à m'incliner devant la mémoire de ce dirigeant hors pair qui a consacré sa vie au service du peuple malaisien frère", a conclu M. Bensalah. (APS)