Chef de la secte d’El Ahmadiya : Six mois de prison avec sursis

Le tribunal d'Ain Tédelès (wilaya de Mostaganem) a condamné hier le chef de la secte d’El Ahmadiya en Algérie, Mohamed Fali, à six mois de prison avec sursis assortie d’une amende de 100.000 DA, a-t-on appris de source judiciaire. Le mis en cause a été arrêté le 28 août dernier à Ain Sefra (Nâama) en exécution d'un jugement d'une peine de 2 ans de prison prononcée à son encontre par le tribunal d'Ain Tédelès. Mohamed Fali, le chef de la secte d’El Ahmadiya en Algérie, est poursuivi par six tribunaux pour les chefs d’inculpation d’"offense au prophète (QSSSL)", de "collecte de fonds" et de "constitution d’une association sans autorisation". (APS)