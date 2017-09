Pour avoir escroqués l’Ansej, le Trésor public et la BEA : 6 ans à 18 mois de prison ferme requis

Des peines de 6 ans à 18 mois de prison ferme, assorties d'amendes de 950 millions à 800.000 DA ont été requises hier à Oran à l'encontre de sept accusés comparaissant dans l’affaire d’association de malfaiteurs, fuite de capitaux, escroquerie et infraction à la législation des changes, dont les victimes sont l’Ansej, le Trésor public et la Banque extérieure d’Algérie (BEA), ainsi qu’un jeune promoteur.

Ouvert hier au pôle judiciaire spécialisé d’Oran après deux reports successifs, les 2 et 16 août dernier pour absence des témoins, le procès de l’affaire dite de l’ANSEJ s'est déroulé en présence des 7 accusés dont 5 sont en détention. Cette affaire remonte à décembre 2014, lorsqu’un jeune promoteur a voulu créer une entreprise de recyclage de plastique et dépose un dossier auprès de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) à Oran demandant un crédit afin d’acquérir une machine de recyclage de plastique en granulés qui devait être importée de Chine.

Les services de l’Ansej, après étude du dossier, ont donné leur accord. Le jeune porteur du projet a alors contacté un importateur, représentant de la société chinoise "Newly Industries Ltd" et propriétaire de l’entreprise "RD2TT", spécialisée dans l’importation de matériel industriel.

Cependant, quelques mois plus tard, au lieu de lui fournir une machine neuve, l’importateur en question, principal accusé dans cette affaire, lui livra une vieille machine importée d’Espagne d’une valeur n’excédant pas les 10.000 dollars, soit plus de 10 fois moins chère que la machine neuve commandée valant 110.000 dollars. (APS)