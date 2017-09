Usine Renault Algérie d’Oued Tlélat : Sortie de la 100.000e voiture

Le 100.000e véhicule est sorti cette semaine des chaînes de montage de l’usine Renault Algérie implantée à Oued Tlélat (sud d’Oran), a annoncé hier la direction de l’usine. Avec la fabrication d’une Sandero Stepway Diesel 1.5 DCI, l’usine, entrée en production en novembre 2014, vient de monter son 100.000e véhicule. La société Renault Algérie Production (RAP) propose à la clientèle algérienne trois modèles de véhicules, les Symbol, Sandero Duster et la Sandero Stepway, rappelle-t-on. Dans son communiqué, la RAP a expliqué que cette cadence de production symbolise l’investissement et l’implication substantiels des parties prenantes de ce projet et annonce l’ambition concrète de développement en Algérie d’une véritable filière automobile créatrice de richesses.

Depuis son inauguration, cette usine a permis de recruter et de former plus de 1.000 professionnels et d’établir des relations de travail à plus de 150 fournisseurs de services et de biens d’équipements, a-t-on ajouté. Marquée par la présence des autorités locales de la wilaya d’Oran et de nombreux invités, la célébration de cet événement au sein de cette usine, réalisée dans le cadre d’un investissement en partenariat algéro-français, a vu également l’inauguration du nouveau bâtiment de montage d’un quatrième modèle de voitures, celui de la Clio 4, dont la commercialisation est prévue en début de 2018. L’événement était marqué aussi par la signature d’une convention de don de deux moteurs par la RAP, au profit de l’Université des sciences et de la technologie d’Oran (USTO). Ces moteurs seront utilisés à des fins pédagogiques par les étudiants de mécanique et électromécanique.