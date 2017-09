Lutte contre le chômage des jeunes en Tunisie : La Banque Mondiale débloque 60 millions de dollars

La Banque mondiale (BM) va financer un nouveau projet de 60 millions de dollars pour la lutte contre le chômage des jeunes en Tunisie et la promotion des programmes visant la création d’emploi, a-t-elle indiqué sur son site web. Ce projet de la BM, ciblant les jeunes hommes et femmes défavorisés âgés de 18 à 35 ans vivant dans le Centre-Ouest, le Nord-Ouest, le Sud, le gouvernorat de Sfax et le gouvernorat marginalisé de la Manouba, dans le Grand-Tunis, entend rapprocher les jeunes défavorisés des emplois disponibles et, parallèlement, soutenir les entrepreneurs et les entreprises, moteurs de la création d’emplois, précise la même source. Le projet en question organisera des services de soutien face aux obstacles qui empêchent les jeunes d’accéder à des emplois ou d’aller vers des postes de meilleure qualité. Il proposera également aux micro-entrepreneurs en puissance toute une palette de services pour développer et financer leur activité. Il adoptera plusieurs stratégies conçues pour lever les entraves spécifiques à leur activité économique, et ce, parallèlement à la mise à disposition de ressources pour les soulager de leurs responsabilités domestiques, comme une aide à la prise en charge des enfants et des proches âgés, le projet financera des campagnes en direction des familles, des communautés et des employeurs potentiels pour faire évoluer les mentalités et les comportements bloquant l’accès des femmes au monde du travail. Côté demande, le projet s’emploiera à identifier et développer des filières créatrices d’emplois, souligne Mohamed Hisham El-Shiaty, spécialiste senior du secteur privé au Groupe de la BM et correspondant au projet. «En permettant aux entreprises locales de toucher les marchés nationaux et internationaux, le projet soutiendra le développement du secteur privé et la croissance et contribuera à la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité sur l’ensemble de la chaîne de valeur». (APS)