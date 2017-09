Demande mondiale de pétrole : L’AIE revoit sa prévision de croissance à la hausse

L’Agence internationale de l’Energie (AIE) a encore légèrement revu à la hausse hier sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2017. L’AIE table sur une progression de la demande de 1,6 million de barils par jour (mbj) pour atteindre 97,7 mbj en 2017, soit 0,1 mbj de plus que lors de la précédente estimation en août, selon son rapport mensuel sur le marché du pétrole. La croissance de la demande pétrolière pour 2018 devrait ralentir à 1,4 mbj pour atteindre 99,1 mbj (soit 0,1 mbj de plus que lors de la précédente publication), indique l’agence. La demande de la part des pays développés de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a été «très forte», explique l’Agence qui attribue cette hausse au rebond de l’activité économique dans ces pays et du commerce mondial, ainsi que de la faiblesse des cours du pétrole. «La croissance mondiale (de la demande) devrait ralentir au troisième trimestre en raison de l’impact des ouragans sur la demande américaine de pétrole avant de rebondir au quatrième trimestre», prévoit-elle. L’AIE note par ailleurs que la production mondiale a reculé en août et pour la première fois depuis avril. Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), liés avec d’autres pays partenaires par un accord de limitation de leur production, ont effectivement réduit celle-ci le mois dernier. Mais la production mondiale a aussi été affectée par d’autres événements comme l’ouragan Harvey. «Compte tenu des récentes prises de position des investisseurs, les attentes portent sur un resserrement des marchés et une hausse des cours, bien que très modeste», note l’AIE. APS