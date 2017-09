Complexe gazier de Reggane : Lancement de la production avant la fin 2017

Le complexe gazier de Reggane (Adrar) entamera sa phase d’exploitation commerciale avant la fin de l’année 2017, a-t-on appris hier auprès de responsables du groupe Sonatrach. Mené par le Groupement Reggane (RGN), ce complexe produira 8,244 millions de m3/jour et 148 barils/jour de condensat, selon les données présentées par les responsables du projet lors de la visite du P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, à Adrar. En effet, les travaux de réalisation du Centre de traitement de gaz (CPF), confiés au groupe Petrofac, ont atteint actuellement 95,3%, et seront pratiquement achevés en décembre 2017, ce qui permettra d’effectuer les premières opérations d’exportation de gaz de ce complexe.

Le contrat avec Petrofac comprend également la réalisation d’un réseau de collecte de gaz et une ligne d’expédition de gaz de vente d’une longueur de 74 km. Les réserves de ce site gazier, dont le périmètre englobe les gisements de Reggane Nord, Kahlouche, Kahlouche Sud, Sali, Tiouliline et Azrafil Sud-est, sont estimées à 88,6 milliards de m3 dont 55 milliards de m3 sont récupérables. Le plan de développement du site prévoit la production de 2,76 milliards de m3/an sur une période de 12 ans. Constitué en mars 2012, le groupement RGN est détenu par Sonatrach à hauteur de 40%, Repsol à 29,25%, RDE (19,5%) et Edison (11,25%). Le montant d’investissement et de développement est de 2,85 milliards de dollars, d’après les mêmes données.



Accord de partenariat entre la Sonatrach et plusieurs compagnies énergétiques



La Sonatrach a procédé mardi à la signature d’un accord visant à consolider ses relations avec Anadarko, Cepsa, Eni, Maersk, Pertamina et Talisman, ainsi que le partenariat existant sur le gisement qui s’étend sur les blocs 404a, 405a et 406a, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Cet accord traduit, ajoute la même source, «la volonté de Sonatrach et de ses partenaires de maintenir et développer leur partenariat historique».