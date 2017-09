Mascara : Les citoyens fondent beaucoup d’espoir sur les futursélus

Dans le cadre de la tenue des élections locales, la wilaya de Mascara est fin prête pour le bon déroulement de ce scrutin qui revêt un caractère particulier eu égard à l’enjeu de prise en charge des préoccupations de la population de la région de Béni Chougrane et le rythme des préparatifs bat son plein et les formations politiques ont mobilisé leurs troupes pour assainir et apurer les listes de candidatures avant fin du délai du dépôt des candidatures a travers les 47 communes que compte la wilaya prévu pour le 23 septembre, toutes les mesures d’ordre logistique, humain ont été prises par l’administration pour la bonne marche de ce vote, la révision des listes électorales et l’installation de la commission de wilaya de surveillance des élections locales pour ne pas perpétuer ou de continuer la suite de cette série des consultations populaires pour authentifier une nouvelle fois le nouveau slogan du paysage politique des Algériens : on ne prend pas les mêmes et on recommence.

Une échéance attendue aujourd’hui avec un grand intérêt par la majorité des électeurs de la wilaya si l’on en croit tous les échos qui nous parviennent, il n’est pas difficile pour les partis FLN, RND, HMS, MPA et d’autres partis politiques très ancrés dans l’échiquier politique à Mascara de chercher de nouveaux candidats-acteurs, têtes de listes, il est plus pratique pour ne pas effarer le calme des spectateurs-électeurs de reconduire de nouveaux candidats.

Ainsi, pour la stabilité des communes à travers le pays, les prochaines assemblées élues à l’issue du scrutin du jeudi 23 novembre, selon des militants de différents partis, devront connaître de bouleversements majeurs puisque les élus seront triés sur le volet et sélectionnés selon de critères bien définis de compétence d’engagement et d’intégrité par leurs partis pour chapeauter les listes de candidatures.

Les citoyens préfèrent tout simplement une nouvelle dynamique de renouveau et de changement sur tous les fronts de développement local. Presque tous les partis seront représentés dans ce vote du 23 novembre.

Des hommes intègres qui cherchent l’intérêt de leur pays avant les intérêts personnels, le peuple en a assez de voir les mêmes figures avec les mêmes habitudes, nos élus, dans les prochaines élections locales, disent les citoyens interrogés, dans leurs majorité doivent discuter des problèmes que vit et ses aspirations leur wilaya, ils ne doivent pas se contenter d’être présents durant les visites des membres du Gouvernement sur le terrain puis c’est l’éclipse, alors que les Responsables locaux de l’Administration jouent leur rôle.

Qui parmi nos élus a pris en charge un malade grave, qui a étudié un cas de logement grave, qui s’est inquiété de la propreté de la ville, l’esthétique de la ville, l’état des rues, le manque de souk, le manque de parking de stationnement, l’état de dégradation de certains établissement scolaires ? Personne sauf l’exécutif, donc a quoi sert un élu, répliquent les personnes questionnées à ce sujet. Les partis en lice ont toute la latitude pour convaincre les électeurs de la wilaya de Mascara en attendant la campagne électorale qui sera lancée prochainement.

A. Ghomchi