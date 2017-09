Eclairage : Ambition et perspective

L’amélioration de l’environnement des affaires et la facilitation des investissements productifs des biens et services figurent parmi les priorités du plan d’action du gouvernement qui sera présenté dimanche prochain par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, devant l’Assemblée populaire nationale (APN). Le gouvernement entend maintenir les avantages énoncés dans le Code des investissements au profit des investisseurs, même en dépit des difficultés actuelles au niveau des finances publiques. Il maintiendra également les régimes préférentiels d’encouragement à l’investissement prévus au bénéfice des projets qui seront réalisés dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Sud. Pour Ouyahia, il s’agit d’abord de fixer le cap à atteindre en profitant de vents favorables à l’économie. Pour lancer son projet de relance de l’économie, en priorité, le Premier ministre devrait s’appuyer sur le soutien des partenaires socio-économiques et du secteur financier. En associant le patronat et les travailleurs et leurs représentants au projet, Ouyahia veut surtout que collectivement le pays puisse retrouver la force de refonder son économie, en commençant par une diversification accrue et rapide. Dans ce sens, Ouyahia avait fait entendre une voix originale en déplorant le retard, le manque de confiance et d’engagement dans l’exécution du programme de réformes. Parmi les réformes que proposera le Premier ministre pour soutenir cette ambition de vouloir une économie plus forte, celle relative à l’amélioration du climat des affaires occupe une place centrale. Sur le plan de l’investissement, l’actuel gouvernement se veut favorable à accompagner et à valoriser les initiatives qui font bouger les choses et donnent le meilleur au bénéfice de l’économie, mais aussi à la solidarité, d’autant plus que la cohésion sociale et nationale ont été, et seront toujours, au cœur de l’action, comme cela a été expliqué par le Premier ministre. Au sujet des investissements, de nombreux observateurs estiment que cette question n’est pas simple et qu’elle requiert un examen attentif afin de décider comment agir de la meilleure manière en offrant aux entreprises ce qu’il faut pour réussir. D’après le contenu du programme du gouvernement, le travail est de mettre en œuvre les bonnes conditions afin qu’elles puissent donner le maximum de leur potentiel de développement. Il y a, bien sûr, un programme de réformes qui touche à l’ensemble de la vie politique et socio-économique de la collectivité nationale, dont la vocation est de permettre au pays de sortir de la crise, avec une reprise un peu plus diversifiée. La promotion de l’investissement productif permettra de construire un pôle de croissance consistant dans l’économie algérienne, et, dans ce sens, le Premier ministre s’est voulu optimiste en s’engageant à travailler davantage pour atteindre une croissance durable et obtenir une embellie sur plusieurs fronts ; emploi et inflation notamment. Par ailleurs, il convient de rappeler que les Algériens ne sont pas plus rétifs que les autres aux réformes, et il ne faut pas sous-estimer leur capacité à se dépasser. Pour le Premier ministre, la construction d’une Algérie forte et stable passe par le renforcement du développement économique, avec la fin du mirage pétrolier. L’Algérie veut diversifier son économie en se tournant essentiellement vers les secteurs de l’industrie et de l’agriculture. Pour le gouvernement actuel, il est impératif de donner un sens à cette perspective, et de montrer que le visage de l’Algérie pourrait vraiment changer pour le meilleur.

Farid Bouyahia