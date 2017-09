Ligue des champions : Le Barça victorieux devant la «Juvé» (3-0)

Un doublé de Lionel Messi et un but d'Ivan Rakitic ont permis au FC Barcelone de s'imposer face à la Juventus Turin, finaliste de la dernière édition, mardi, en ouverture de la Ligue des champions (groupe D), au Camp Nou.

Le Barça, éliminé en quarts de finale par la Juventus la saison dernière, a ouvert la marque par l'inévitable Messi juste avant la pause, Rakitic doublant la mise peu avant l'heure de jeu (56e), avant le 3e but barcelonais signé Messi. Le Barça semble donc avoir bien digéré le départ de Neymar au Paris SG pour un montant record de 222 millions d'euros.