Dans la lucarne : La DTN prend de nouvelles couleurs

Le football algérien, à priori, veut faire sa «mue ». Tout cela est induit, directement ou indirectement, par l’élimination précoce de l’Algérie du Mondial-2018, prévu en Russie, par la Zambie, alors qu’il reste encore deux matches à jouer (Cameroun et Nigéria). Il est évident que cette élimination nous a beaucoup déçu puisqu’on ne s’y attendait pas. Maintenant, la réalité est là, les Verts ne seront pas parmi le « quinté » qui compostera son billet pour le Mondial tant prisé par tous. Le Mondial, c’est un peu la « vitrine » du football d’un pays. Beaucoup vous jugerons qu’à travers votre participation à un Mondial. La planète entière vous suivra, vous respectera et on ne jurera alors que par vous. C’est le cas après notre participation en 2014, lors du Mondial brésilien où l’Algérie a été l’unique pays qui a représenté le monde arabe. Une grande fierté. On nous a vraiment adulé en a même tonné à « tue-tête » : « One, two, three, Viva l’Algérie ». C’était des moments inoubliables que personne ne peut effacer d’un revers de la main. Voilà qu’aujourd’hui, on retombe dans nos travers et on est repris par nos errements et nos approximations. Mais arriverons-nous à sortir par nous- même du guêpier dans lequel on s’est mis, malgré nous? On tente cependant de trouver une issue pour sortir du tunnel où on se trouve. Il est impératif de réorganiser notre football. Selon les spécialistes, la besogne n’est pas aisée, surtout qu’on a accumulé jusque-là beaucoup de problèmes aussi bien au niveau de nos compétitions amateur que élite. Des « manques » dans plusieurs domaines et celui des infrastructures n’est pas en reste. En priorité, le dossier de l’EN. Même le MJS veut s’impliquer, puisque le ministre de la jeunesse et des Sport a affirmé qu’il est prêt à « discuter avec Zetchi pour approfondir les sujets après l’élimination de l’EN du Mondial-2018 ». Ce n’est pas donc une mince affaire, surtout qu’on avait une très belle carte à jouer. Se faire éliminer de la sorte, telle une équipe de deuxième zone, ne peut que nous faire du mal. Ceci dit, le président de la FAF estime, d’une certaine façon, qu’il faudra disposer désormais d’une DTN forte et surtout expérimentée pour bien « secouer le cocotier » et aller de l’avant. C’est vrai que depuis quatre mois, c'est à dire juste après que Zetchi devienne président, il avait désigné Fodil Tikanouine à la tête de la DTN alors que certains pressentaient Saâdane. Aujourd’hui, on constate que quelque part, Zetchi, n’est pas satisfait de ce que le DTN est en train de faire. La raison est on ne peut plus claire. En effet, il vient d’inviter l’ex-DTN de la FFF, François Blaquart, versé aujourd’hui à la retraite. Il a été ramené dans le cadre de « consulting pour améliorer la DTN » qui doit jouer un rôle encore plus probant. Tout le monde sait que Blaquart (65 ans) est connu pour les quotas imposés dans la formation au niveau des différents centres en France. C’était l’époque où Laurent Blanc était à la tête de l’équipe de France. Les avis sont partagés à ce sujet. Chacun y va de son analyse. Certains voient dans cette attitude un geste « raciste » surtout qu’il s’agit de citoyens français, même s’ils sont issus de pays différents (continents africains). D’autres, par contre, considèrent cela, comme un acte acceptable du fait qu’il défend les intérêts de son pays. En venant en Algérie, il a été accueilli comme le « sauveur » de notre football qui est de plus en plus moribond. On lui a ouvert les portes de Sidi-Moussa et il est appelé par la FAF à faire des propositions sur les différents chantiers qu’il aura à entamer. Cela commencera, dit-on, çà et là, par une réflexion globale sur la façon d’entreprendre des actions communes pour sortir notre football de l’ornière. Il est certain qu’il va être engagé par la FAF, très satisfaite d’ailleurs par ses interventions en présence de Tikanouine, Meddane, Gasmi et les autres. C'est-à-dire que même les DT régionaux étaient de la partie. On espère que cela sera profitable à notre football, même si à la FAF, on est indécis entre la filière espagnole ou française ».

Hamid Gharbi