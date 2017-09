Ligue-1 Mobilis (3e journée), Demain à Tizi-Ouzou : JSK-PAC : Le huis clos

La troisième journée se poursuivra demain avec quelques chocs qui ne manqueront pas d’intérêt. Toutefois, le « clou » de cette journée aura lieu, à Tizi-Ouzou, au stade du 1erNovembre.

Elle mettra aux prises la JSK du nouveau président, Abdelhamid Sadmi, et le PAC de Zetchi. Ce match, cependant, se jouera à huis clos. Ce qui a ôté une grande partie du plaisir des supporters, surtout après la victoire des «Canaris » ramenée, de Brakni, devant l’USM Blida sur le score de (3 à 2). L’attaque avec Djabout a bien fonctionné. Ce qui n’est pas le cas de la défense qui a pris deux buts. Le PAC, pour sa part, est tout auréolé de son succès à Bologhine devant le MCO. Ce fut très difficile à obtenir, mais il a été suffisant à leur bonheur. Ils tenteront, demain vendredi, de confirmer leur résultat. Ce sera un match spectaculaire, mais il se jouera devant des gradins vides. Comme il ne sera pas retransmis par l’ENTV, la déception des supporters sera double !

Au stade Chahid Mohamed-Hamlaoui, les Constantinois battus à Tadjenanet feront tout pour se reprendre et montrer à leurs fidèles supporters qu’il ne s’agit que d’un accident de parcours. Car, l’équipe a très bien joué, mais l’efficacité a manqué. Ils n’auront pas la tâche facile devant des Abassis, qui se sont très bien ressaisis face à l’O Médéa dans leur stade fétiche du 24 février (2 à 0). Les poulains d’Amrani doivent s’en méfier au maximum. On s’attend à un match très serré entre deux équipes au destin diamétralement opposé et il est certain que le stade de Constantine fera le plein.

À Médéa, le « team » local aura à cœur de faire oublier à ses fans son actuelle mauvaise passe. Après déjà deux matches, la formation locale drivée par Slimani n’a pas encore gagné donc obligée de se secouer pour éviter de semer le doute. Toutefois, ce sera très difficile devant l’USMH qui ne veut pas enchaîner par un troisième revers d’affilée. Ayant été battus par l’ESS et le CRB, sur le même score de (2 à 1), les Harrachis d’Ifticèn sont décidés. Il est clair que les observateurs sont conscients que les deux protagonistes ne vont pas se faire de cadeaux.

C’est vrai que lors de la fin de l’exercice écoulé, les deux équipes se sont quittés sur un nul vierge qui avait permis aux Harrachis de se maintenir en Ligue-1. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. On sera certainement convié à une empoignade sans merci où le plus malin l’emportera.

À Sétif, l’équipe locale partira avec les faveurs des pronostics devant l’USBiskra dans le derby de l’Est. Néanmoins, les Biskris sont prêts pour la grande bataille. Belatoui ne veut pas se faire surprendre pour la troisième fois de suite

À Béchar, la JSS aura à cœur de continuer sa belle série. Elle est capable de prendre les trois points devant des Blidéens en butte à des problèmes en ce moment. À Oran, le MC Oran cherchera devant le NAHD, à Zabana, à engranger la deuxième victoire de la saison. Ce ne sera pas facile, mais…

Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.

Programme



Demain vendredi :

- Tizi-Ouzou (Stade 1er-Novembre) (17h) JS Kabylie - Paradou AC

- Constantine (Stade Hamlaoui) (17h45): CS Constantine - USM Bel-Abbes

- Médéa (Stade Imam-Lyes) (17h): Olympique de Médéa - USM El Harrach

- Bechar (Stade 20-Août 1955) (20h) JS Saoura - USM Blida



Samedi :

- Oran (Stade Ahmed-Zabana) (17h) MC Oran - NA Hussein Dey

- Sétif (Stade 8-Mai 1945) (17h45): ES Sétif - US Biskra