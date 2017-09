Grand Angle : Une réforme attendue

En donnant le coup d’envoi de la soixante-douzième session de l’Assemblée, en présence du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, Miroslav Lajčák, le nouveau président de l’Assemblée générale a fait une entame de mandat remarquée. Le choix des termes pour s’adresser aux Etats membres laisse entrevoir un changement futur dans l’état d’esprit qui prévaut au sein de l’organisation onusienne. «Les hommes et les femmes qui ont le plus besoin de l’ONU ne sont pas dans cette salle. Ils ne sont pas impliqués dans la négociation des résolutions. Ils ne prennent pas la parole aux réunions de haut niveau», a-t-il déclaré, suggérant un repositionnement avec les plus « faibles » d’entre les Etats membres. « C’est l’une des tâches de l’Assemblée générale que de s’assurer que leurs voix soient entendues », a souligné le Slovaque. Des dispositions qui, si elles pourraient être porteuses de l’espoir d’un rééquilibrage des forces au sein de l’ONU, interrogent néanmoins sur leur faisabilité. Et pour cause, Miroslav Lajčák peut, en effet, être animé des meilleures intentions durant son mandat, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut ignorer que l’Assemblée générale qu’il présidera durant un laps de temps peut débattre comme elle veut, du moment que l’ONU demeure l’otage du Conseil de sécurité et notamment des cinq membres détenteurs du veto. Ces derniers font la loi et imposent leurs résolutions qui l’engagent. Une réalité qui rend nécessaire et urgent la réforme de l’ONU, qui sera du reste l’un des thèmes majeurs de la nouvelle session. Cette réforme envisagée devrait permettre à l’Organisation, selon ses initiateurs du moins, de fonctionner comme elle ne l’a jamais été en revitalisant entre autres l’Assemblée générale.

« Nous devons voir la réforme de l’ONU comme l’occasion de contribuer au processus en cours, mais avec un regard neuf », a-t-il lancé, en invitant les États Membres à se servir de l’ONU pour rendre le monde meilleur.

« Si nous échouons, ce sera de notre faute, pas de celle de l’ONU », a-t-il conclu. Et dans ce cas de figure la question qui de savoir dès lors est celle de savoir quelle sera l’utilité de l’ONU ? Mieux encore à quoi servira le fait de porter la voix de ceux qui ont le plus besoin de l’ONU si en même temps, l’organisation onusienne n’est pas en mesure de les défendre quand ils sont soumis au diktat et aux abus des plus puissants. Les cas de la Libye, de la Syrie, pour ne citer que ces deux pays qui ont été détruits avec la bénédiction de la communauté internationale, sont révélateurs du chemin qui reste à parcourir pour qu’enfin l’ONU puisse assumer les missions et tâches pour lesquelles elle a été fondée il y a 70 ans.

Nadia K.