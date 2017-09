Opposition à la candidature d'Israël au Conseil de sécurité de l'ONU : La palestine salue la décision de la Ligue arabe

Le gouvernement palestinien s'est félicité, mardi, de l'approbation donnée par la Ligue arabe (LA) à une requête de l'Autorité palestinienne, qui vise à former un comité destiné à s'opposer à la candidature d'Israël au statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2019-2020.

Après sa réunion hebdomadaire dans la ville cisjordanienne de Ramallah, le conseil des ministres palestinien a appelé dans un communiqué le monde entier à rejeter la candidature d'Israël à tout poste international, dans la mesure où cela reviendrait à «encourager sa politique de colonisation, ses crimes et son non-respect des lois et des règles qui gouvernent les institutions internationales». Le cabinet palestinien a également condamné les tentatives israéliennes de devenir membre non permanent du Conseil de sécurité, notamment "à la lumière de ses violations de la charte de l'ONU, de son refus d'appliquer ses résolutions, et des violations massives et systématiques des normes du droit international et des droits de l'Homme des Palestiniens». Dans un contexte similaire, le conseil des ministres palestinien a également salué «les efforts palestiniens, arabes et africains» qui ont conduit à l'annulation du sommet Israël-Afrique qui devait se tenir le mois prochain au Togo. «Laisser Israël organiser une conférence de cette ampleur en Afrique aurait des implications sérieuses. Ce serait faire insulte à la lutte des nations du continent, dans la mesure où Israël pratique l'occupation coloniale en terre palestinienne, et a mis en place un régime raciste contre le peuple palestinien», a averti le conseil des ministres

palestinien.(APS)