Siège historique du MC Oran : réhabilitation prochaine

La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d’Oran s’est engagée à réhabiliter le siège historique du club phare de la ville, le MC Oran (Ligue 1 Mobilis), à l’abandon depuis plusieurs années, a appris l’APS mardi auprès de cette instance. Un bureau d’études sera prochainement désigné pour entamer l’opération de réhabilitation ordonnée par les autorités de la wilaya d’Oran qui va prendre en charge les travaux, a indiqué le responsable de la DJS, Badreddine Gharbi. Cette décision fait suite à la montée au créneau des supporters du MCO qui ont dénoncé l’attitude des responsables de leur club, aussi bien au Club sportif amateur (CSA) qu’à celui de la Société sportive par actions (SSPA).

Le siège du MCO, sis au boulevard Abbane Ramdane, en plein centre-ville, est à l’abandon et dans un état de délabrement total. Cette situation a été mise à l’exergue après la découverte dernièrement d’une des coupes nationales du Mouloudia, mise à la vente dans une charrette d’un revendeur de brocante et d’objets usagés. Cette découverte à suscité une grande indignation dans les milieux de la formation de la capitale de l’Ouest algérien, montrant du doigt les dirigeants de leur club qui passent, selon les fans, leurs temps à régler des comptes entre eux, au détriment de l’intérêt suprême du MCO qui n’a plus remporté un titre de champion d’Algérie depuis 1993