Crystal Palace : Roy Hodgson nouvel entraîneur

L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Roy Hodgson, a été nommé entraîneur de Crystal Palace pour deux ans», a annoncé le club londonien. Hodgson (70 ans), formé à Crystal Palace dans les années 1960, succède au Néerlandais Frank De Boer, licencié après seulement quatre matches à la tête des «Eagles». «C'est très gratifiant de me retrouver ici maintenant, comme manager de Palace, dans un club que j'ai toujours aimé et admiré», a réagi l'ancien entraîneur de Liverpool, natif de Croydon, dans le sud de Londres, où évolue Crystal Palace. Les «Eagles», qui n'ont toujours pas marqué de but après des défaites à Huddersfield, Liverpool, Swansea et Burnley, occupent la dernière place du championnat après la 4e journée.

En tant qu'entraîneur, Hodgson a notamment été sacré sept fois champion de Suède avec Halmstad et Malmö, puis a dirigé plusieurs clubs dont Fulham, Liverpool et l'Inter Milan. Le technicien anglais a aussi été nommé sélectionneur de la Finlande, de la Suisse et plus récemment de l'Angleterre lors de l'Euro-2016.

La campagne européenne des «Trois Lions» s'était arrêtée dès les huitièmes de finale, stoppée à la surprise générale par la modeste Islande. «Je suis très enthousiaste d'être de retour dans un club et cela faisait longtemps que je n'avais pas apprécié les sessions quotidiennes d'entraînement», a commenté Hodgson, qui n'avait plus dirigé d'équipe depuis l'Euro-2016.