Centre de médecine sportive de Ouargla : bientôt achevé

Les travaux du projet de réalisation du centre régional de médecine sportive d’Ouargla sont à 95% d’avancement et seront bientôt achevés, a-t-on appris mercredi des responsables en charge du projet.

Appelé à offrir ses prestations aux athlètes des différentes disciplines sportives existantes à travers les différentes régions du Sud du pays, ce projet, occupant une surface de 100 m2 au niveau du rez-de-chaussée du siège de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ), a fait l’objet d’une large opération de réfection des murs, plafonds, peinture, en plus de la réalisation d’un sauna, a-t-on précisé. Retenue au titre de la stratégie du ministère de tutelle visant le déploiement de ce type de structures à la satisfaction des athlètes, cette future installation sera réceptionnée «très prochainement», une fois réceptionnés et installés ses équipements nécessaires à la réadaptation physique et sportive. Selon la même source, cette structure permettra une meilleure prise en charge des athlètes, selon leur discipline, notamment l’élite, relevant des wilayas d’Ouargla, Ghardaïa, Tamanrasset, Illizi, Adrar, en vue de promouvoir leur potentiel sportif. Ce centre régional de médecine sportive (Sud) est le 4e du genre, après ceux implantés à Souidania (Alger), opérationnel et devant accueillir les athlètes du centre du pays, de Sétif pour la région de l’Est du pays, et à Oran pour celle de l’Ouest.