MOB : Les Béjaouis veulent enchainer à El Eulma

Après un début de saison qui s’inscrivait, du moins on le pensait, dans la continuité de la très mauvaise dernière saison qui a eu pour conséquence la rétrogradation du club en Ligue 2, suite à un faux pas à domicile face à l’ASMO, le MO Béjaia s’est ressaisi dès la deuxième journée. La belle victoire ramenée par les gars de la vallée de la Soummam de chez le RC Kouba (0-1) a redonné du baume au cœur des joueurs, staff, dirigeants et supporters réunis. Bien qu’étriquée, cette petite victoire vaut son pesant d’or pour Mustapha Biskri qui sait parfaitement combien il est important pour l’équipe de réapprendre à gagner pour une saison minée par les défaites. Comme la plupart des cadres sont restés, les bienfaits de cette victoire sur le moral des troupes sont conséquents. «Nous avons arraché un bon résultat qui nous permettra d’aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe et de réussir notre objectif. Nous avons eu un bon rendement puisqu’on s’est procuré beaucoup d’occasions de but. On aurait pu même revenir avec un score lourd si nous avions bien exploité toutes les occasions créées. Ce qui demeure une bonne opération pour nous», a déclaré Mustapha Biskri à la fin de la rencontre. Les coéquipiers du capitaine Rahal ont repris les entraînements avec le moral au beau fixe. Le staff technique a mis l’accent sur le prochain déplacement à El Eulma qui s’annonce d’ores et déjà difficile. Mustapha Biskri a beaucoup insisté, lors du débriefing de reprise, sur l’importance d’enchaîner avec un autre succès pour ne pas perdre de vue, dit-il, l’objectif tracé en début de saison, en l’occurrence l’accession.

Amar Benrabah