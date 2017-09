Livre numérique : outil incontournable

Un colloque national sur la place du livre numérique dans les bibliothèques se tiendra les 17 et 18 septembre à Tizi-Ouzou, a-t-on annoncé mardi à la direction locale de la culture. Cette manifestation qui sera abritée par la Bibliothèque principale de lecture publique, sera animée par des universitaires qui présenteront des communications sur la révision du système classique des bibliothèques pour l'intégration du livre numérique, devenu un des outils incontournable de la recherche, a-t-on précisé de même source. Le Colloque sera l’occasion de traiter de plusieurs thématiques dont «La gestion documentaire à l’ère du numérique : éléments de synthèse», conférence qui sera animée par Ahcène Hadidi, Chef de département documentation à Sonatrach, «La lecture du livre entre le support papier et le support numérique» par Boudaoud Ibrahim (université d’Alger) et «Le braille et le numérique par Matari Dahmane», cadre à la Bibliothèque nationale d’El Hamma, a-t-on indiqué. Trois ateliers sur les collections numériques dans les bibliothèques publiques, les nouveaux espaces dans les bibliothèques publiques et sur la politique d’acquisition des ressources techniques : contraintes techniques et organisationnelles sont aussi au menu de cette rencontre, a-t-on ajouté de même source. La première journée de cet événement culturel et scientifique sera marquée par la présentation des bibliothèques numériques Scholar Vox de l’Office central de documentation (OCD) et de «Fi Maktabati» d’Algérie Télécom, souligné la direction de la culture qui organise cette rencontre autour du livre numérique en collaboration avec la Bibliothèque principale de lecture publique. Une exposition-vente de livres qui sera animée par l’OCD et les maisons d’édition de la wilaya de Tizi-Ouzou, des ventes dédicaces et une animation culturelle et scientifique avec «Kitab Quiz» au profit des enfants, sont aussi prévues durant ce colloque, a-t-on appris de même source. (APS)