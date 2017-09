Alliances politiques : Le ministère de l’Intérieur rappelle les dispositions de la loi électorale

Dans le cadre des élections locales du 23 novembre prochain et suite au communiqué des services du ministère de l'Intérieur rendu public le 26 août 2017 au sujet des retraits et dépôts des candidatures, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a jugé utile d’apporter des éclaircissements aux partis politiques et rappelé à cette occasion les dispositions de l'article 73 de la loi organique de 2016 relative au régime électoral. Des précisions qui interviennent dans une période marquée par le dépôt des dossiers des candidature, en cours jusqu’au 24 septembre, à minuit. Selon en effet un communiqué de presse rendu public lundi sur son site web, le département de Bedoui a indiqué que les partis politiques désirant constituer des alliances, lors des élections locales du 23 novembre prochain qu'en cas d'alliance entre deux formations politiques et plus, celle-ci doit être constituée par les premiers responsables des partis politiques qui la composent et doit revêtir un caractère «national».

En revanche, les partis politiques composant l'alliance nationale peuvent présenter des listes de candidatures à titre individuel (communales ou de wilaya), et cela «uniquement» au niveau des circonscriptions électorales dépendant de la «même» wilaya où l'alliance nationale ne s'est pas présentée. Expliquant certaines dispositions contenues dans la loi organique relative au régime électoral, la même source. À ce titre, lit-on dans le communiqué, les listes de candidatures au niveau de la même wilaya (l'ensemble des circonscriptions électorales communale ou wilaya) sont déposées, soit au titre de l'alliance nationale, soit à titre individuel par chaque parti politique composant cette alliance nationale. «Les partis politiques sont appelés à remettre aux services du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire le document justificatif fondant leur alliance nationale dûment signé par les responsables des partis politiques concernés avant le dépôt des listes de candidature aux fins de sa diffusion et prise en compte au niveau des wilayas», a conclu le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.