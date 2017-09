Investissement dans la pisciculture à Sétif : Des experts de l’UE en prospection

Des experts en pisciculture de l’Union européenne (UE) sont arrivés hier dans la wilaya de Sétif pour prospecter les voies d’investissement dans la filière. Inscrite dans le cadre du programme d’appui à la diversification de l’économie-secteur pêche (Diveco 2), cette visite a débuté par une rencontre sur le secteur, tenue au siège de la Direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture, a indiqué le responsable de cette direction, Toufik Boutouchent. Outre les cadres de la direction, la rencontre a réuni les représentants de la BADR, des dispositifs d’aide à l’emploi (ANGEM, ANSEJ et CNAC), de la chambre de wilaya de la pêche, des investisseurs et des opérateurs économiques, selon le même responsable. Dans l’après-midi, les représentants de l’UE se sont rendus dans la commune d’Ain Abbassa (nord de Sétif) pour inspecter le projet d’un particulier investissant dans l’aquaculture en cages flottantes, a indiqué M. Boutouchent. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale des experts qui étaient lundi à Tizi Ouzou et se rendront aujourd’hui à Jijel, a ajouté le même cadre. (APS)