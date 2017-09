Cahier de charges de l’Industrie automobile : Finalisation imminente annonce M.Yousfi

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a annoncé hier, à partir de Blida, la finalisation imminente du cahier des charges régissant l’industrie automobile en Algérie. Dans une déclaration à la presse, en marge du lancement d’un pôle pilote de compétitivité agroalimentaire dans la Mitidja, M. Yousfi a fait état de la finalisation imminente du cahier des charges organisant l’industrie automobile nationale, en vue de l’encouragement de ce secteur. Il a, en outre, souligné l’impératif pour l’industrie automobile algérienne de marquer sa contribution dans l’industrie automobile en général, non sans signaler l’option prise par son département ministériel pour aller dans ce sens.

Le gouvernement examine la possibilité de création d’un conseil consultatif pour les exportations, pour rapprocher producteurs, industriels et exportateurs, dans un objectif de relance de l’économie nationale, a-t-il encore fait savoir. S’exprimant sur la crise de l’eau au complexe sidérurgique d’El Hadjar (Annaba), M. Youcef Yousfi a évoqué un traitement de forages au sein et en dehors du complexe, avec l’existence d’autres options pour fournir l’eau, démarches qui , selon lui, demeurent insuffisantes car il faut des solutions à long terme pour régler définitivement ce problème, a-t-il estimé.