Promotion des exportations hors hydrocarbures : De nouvelles facilitations

Les résultats encourageants en matière d’exportation hors hydrocarbures et la stagnation des prix du baril de pétrole qui ne veulent toujours pas prendre leur courbe ascendante font que le gouvernement prévoit de mettre l’accent, dans son Plan d’action pour la mise en œuvre du Programme du Président de la République, sur la promotion des exportations hors hydrocarbures.

Ce point nodal figure au 4e chapitre, celui de la Poursuite de la modernisation de la gouvernance et au titre de la modernisation de la gouvernance commerciale, du Plan d’action du gouvernement qui sera présenté dimanche par le Premier ministre Ahmed Ouyahia devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN). Promouvoir les exportations hors hydrocarbures est une manière de réduire un tant soit peu la dépendance d’une économie de la rente pétrolière qui représente 97% des rentrées financières du pays.

En ce qui concerne la promotion des exportations hors hydrocarbures, le gouvernement est décidé à poursuivre et à accroître son action incitative aux exportations hors hydrocarbures, à travers notamment la mise en place de mesures et dispositifs appropriés, parmi lesquels, un mécanisme robuste d’assurances des exportations et un autre mécanisme d’accompagnement en matière de crédits, adapté à l’activité d’exportation.

Le même plan prévoit d’autres mesures de plus en plus avantageuses à destination des opérateurs ayant l’intention d’exporter leurs produits en direction des pays du monde, comme les soutiens et les incitations à la prospection de marchés extérieurs pour le produit algérien, l’incitation publique à la création de centrales d’exportations, le renforcement des capacités portuaires d’exportations avec la modernisation des ports existants et l’apport du futur port centre de la région de Cherchell, ainsi que le développement des capacités de frets maritimes ou aériens, par des moyens nationaux ou grâce à l’insertion des ports et aéroports algériens dans les circuits internationaux du fret pour l’exportation.

Ainsi, en procédant autrement, le gouvernement garantira de nombreuses facilitations visant à alléger davantage l’acte d’exporter les produits locaux vers les quatre coins du monde, ce qui fera connaître la qualité de la production nationale mais aussi le savoir-faire algérien dans de nombreux domaines. Auparavant, dans le cadre du renforcement des incitations publiques aux exportations hors hydrocarbures, le gouvernement avait pris plusieurs mesures, à titre d’exemple, la révision à 20% au lieu de 10% du niveau de rétrocession des devises aux exportateurs hors hydrocarbures pour la quotité dont l’utilisation est laissée à leur libre appréciation.

En termes de chiffres, en 2016, les exportations hors hydrocarbures ont représenté 6,2% du volume global des exportations avec une valeur de près de 1,8 milliard de dollars contre 1,97 milliard de dollars en 2015, en

baisse de 9,6%.

Mohamed Mendaci