M. Messahel en Égypte : Concertation régulière

M. Messahel a indiqué, en sa qualité de président sortant du Conseil des ministres de la Ligue arabe, que cette session offrait une nouvelle occasion aux Etats arabes pour «engager des consultations et examiner les différentes questions portant sur la situation dans la région». Il a ajouté, à cette occasion, que l’Algérie, pendant sa présidence de la 147e session du Conseil des ministres de la Ligue arabe, s’est employée à «redynamiser l’action arabe commune dans tous les domaines, à réagir avec célérité chaque fois que nécessaire face aux développements qu’a connus la région arabe, et à plaider pour le renforcement des rangs arabes et la promotion de solutions arabes aux problèmes que connaît la région, notamment en Libye, en Syrie, et au Yémen».

Il a, à cet égard, rappelé la réunion d’urgence qui s’est tenue le 27 juillet 2017, sur les violations dont a fait l’objet la mosquée Al-Aqsa et qui a permis de mobiliser la communauté internationale en vue d’y mettre un terme, et de replacer la question palestinienne au centre de l’action arabe commune. Le responsable algérien a également rappelé la position de l’Algérie sur les situations de crises et de conflits, en réitérant l’«importance de tout entreprendre afin de favoriser l’émergence de solutions politiques basées sur le dialogue inclusif et la réconciliation nationale», soulignant que cette approche politique décidée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, reste, de toute évidence, «la voie idoine pouvant contribuer à hâter le processus de règlement de ces crises». M. Messahel a, dans le même ordre d’idées, indiqué que les visites officielles qu’il a effectuées dans neuf pays arabes au courant du mois d’août dernier, sur instructions du Président de la République, s’inscrivent en droite ligne de la politique du Chef de l’Etat visant à «apporter la contribution de l’Algérie à l’œuvre commune de stabilisation du monde arabe». Abordant la question de la lutte contre le terrorisme, le ministre a appelé à «tout mettre en œuvre en vue de faire face à ce phénomène, à travers une stratégie globale de lutte contre le terrorisme et de l’extrémisme violent et de déradicalisation». Il a également souligné que ces objectifs «ne peuvent être réalisés sans une réforme profonde de la Ligue des Etats arabes en vue de renforcer et de redynamiser l’action commune», ajoutant que l’Algérie est disposée à enrichir la réflexion sur le processus de transformation et d’adaptation de l’organisation panarabe en apportant une contribution substantielle aux réformes envisagées, et pour faire de celle-ci «un vecteur déterminant en mesure de relever les défis majeurs auxquels est confronté aujourd’hui le monde arabe». Par ailleurs, M. Messahel a pris part à la réunion du Comité de suivi de la mise en œuvre des décisions antérieures de la Ligue arabe, notamment celles prises par le dernier sommet de la Ligue arabe qui s’est tenu à Amman (Jordanie) en mars 2017.



M. Messahel s’entretient avec son homologue égyptien Sameh Choukri



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu hier au Caire, avec son homologue égyptien, Sameh Choukri, en marge des travaux de la 148e session du Conseil des ministres de la Ligue des Etats arabes, indique un communiqué du ministère. «Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la concertation régulière entre les deux pays conformément aux directives des Présidents Abdelaziz Bouteflika et Abdelfattah Al-Sissi, a permis aux deux ministres de passer en revue l’état des relations bilatérales et d’examiner les voies et moyens de leur renforcement», précise la même source. Dans ce cadre, les prochaines échéances inscrites à l’agenda de la coopération bilatérale «ont été largement abordées», ajoute le communiqué, soulignant que les deux ministres «sont convenus de tenir ces échéances, en particulier la Grande commission mixte de coopération algéro-égyptienne, avant la fin de l’année en cours». Les deux ministres ont, par ailleurs, abordé «les questions à l’ordre du jour de cette session du Conseil ministériel de la Ligue arabe et ont échangé leurs vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye». S’agissant de la crise libyenne, ils ont examiné «les développements dans ce pays et ont rappelé l’urgence de la solution politique à travers le dialogue entre les différentes parties». Les deux parties ont, également, décidé d’«intensifier la coordination sur les prochaines étape en relation avec ce dossier, et ce sur le plan bilatéral ainsi que par le biais des mécanismes auxquels ils appartiennent, notamment la Tripartite Algérie-Tunisie-Egypte et le Groupe des pays voisins de la Libye». Les deux ministres sont, par ailleurs, convenus de se rencontrer en marge de la prochaine session de l’Assemblée générale de l’ONU, conclut le communiqué. (APS)