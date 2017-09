APN - Cuba : Pour des relations fructueuses

Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, a passé en revue, lundi, avec l'ambassadeur cubain à Alger, Angel Raul Barzaga Navas, l'état des relations entre les deux pays, ainsi que les moyens de les hisser au niveau d'«une coopération fructueuse», a indiqué un communiqué de l'APN.

La même source précise que Si Afif a salué, lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur cubain, «les fortes relations historiques et politiques qui lient les deux pays, ainsi que les efforts déployés par l'ambassadeur cubain pour leur renforcement», avant d'affirmer «la détermination de l'Algérie à hisser les relations bilatérales au niveau d'une coopération fructueuse qui soit à la hauteur des efforts consentis par deux pays», d'autant plus que l'Algérie, poursuit Si Afif, «s'apprête à débattre du plan d'action du gouvernement qui table sur la diversification de l'économie nationale et qui jouit de l'approbation de la majorité parlementaire qui soutient le Président de la République». Le responsable a évoqué, indique le communiqué, «les réformes politiques, économiques et sociales initiées par l'Algérie sous la conduite éclairée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika». Au chapitre international, le président de la commission a appelé à «la nécessité de soutenir les causes justes dans le monde», et exprimé, à ce propos, sa satisfaction quant à la concordance des points de vue des deux pays sur ces causes». À ce titre, la responsable a affirmé «l’engagement constant de l’Algérie à œuvrer conformément aux résolutions des Nations unies, étant en accord avec les principes de sa politique étrangère, fondée sur le recours au dialogue et l’unification des rangs des frères protagonistes, pour le règlement des conflits».

Pour sa part, l'ambassadeur cubain a exprimé «sa satisfaction quant aux efforts consentis pour la promotion de la coopération parlementaire entre les deux pays», saluant par la même, les réalisations de l'Algérie en terme de développement, particulièrement pendant les dernières années, suite aux «importantes réformes initiées par le Président de la République aux fins de promouvoir les droits et libertés, et de permettre à l'Algérie d'atteindre des perspectives économiques prometteuses». Le diplomate cubain a également salué «le rôle joué par l'Algérie sur les plans africain et international, à travers le soutien aux causes justes, notamment la cause sahraouie».



M. Si Afif s’entretient avec l’ ambassadeur de Corée



Par ailleurs, M. Si Afif a reçu l'ambassadeur de Corée en Algérie, M. Park Sang-Jin, avec qui il a évoqué les «fortes relations unissant les deux pays dans les différents domaines de coopération bilatérale». Soulignant «la détermination de son pays à contribuer au soutien et à la diversification de l'économie algérienne, et à établir un partenariat stratégique avec l'Algérie dans différents domaines», l'ambassadeur coréen a appelé à «l'amélioration du climat d'investissement en Algérie et à accorder davantage de mesures incitatives aux opérateurs économiques coréens en vue de contribuer au soutien de l'économie algérienne», avant de relever que «le meilleur outil pour soutenir l'économie et transférer la technologie est la création de joint- ventures». L'ambassadeur coréen a également relevé «l'importance de renforcer la coopération parlementaire et de l'intensification des visites», mettant en exergue «l'importance du rôle que peut jouer la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la coopération bilatérale». Pour sa part, M. Si Afif a souligné «la détermination de l'Algérie à établir des relations équilibrées», appelant la partie coréenne à «contribuer au soutien et à la diversification de l'économie algérienne». Il a en outre salué «le niveau des relations unissant les deux pays qui sont appelées à se renforcer au vu de la volonté manifestée par les deux parties». (APS)