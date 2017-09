Mme Ghania Eddalia reçoit l’ambassadeur de suisse : Coopération dans la solidarité et l’action sociale

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a examiné, lundi au siège du ministère avec l'ambassadrice de la Confédération de Suisse à Alger, Muriel Berst Kohen, la solidarité et l'action sociale, notamment en matière de prise en charge des catégories vulnérables et des personnes aux besoins spécifiques, a indiqué hier un communiqué du ministère. La rencontre a également porté sur les moyens de renforcer la coopération et d'étendre les relations entre les deux pays dans le domaine de «la solidarité et de l'action sociale, notamment en matière de prise en charge des catégories vulnérables et des personnes aux besoins spécifiques», et «d'approfondir la concertation et d'explorer de nouveaux domaines de coopération», ajoute le communiqué. Les deux parties ont relevé une convergence de vue vis-à-vis des questions d'intérêt commun et exprimé leur volonté commune d'échanger leurs expériences respectives dans ce domaine, précise le document. L'ambassadrice suisse est accompagnée d'une importante délégation du ministère des Affaires étrangères de son pays.

(APS)