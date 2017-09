Algérie - Allemagne - Pays-Bas : Échange de bonnes pratiques et de savoir-faire

Les opportunités coopération et de partenariats entre l'Algérie et l'Allemagne, ainsi qu'avec les Pays-Bas ont été évoquées à Alger par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et les ambassadeurs de ces deux pays, a indiqué hier un communiqué du ministère. Lors de son audience avec l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie, Michael Zenner, «les entretiens ont porté principalement sur les opportunités d'échange de bonnes pratiques et de savoir-faire entre les deux pays afin de renforcer la coopération bilatérale et de développer des partenariats durables dans divers domaines», précise la même source. Pour ce qui est de l'audience accordée à l'ambassadeur des Pays-Bas, Van Ambden Robert, «le ministre a exprimé sa satisfaction au sujet de la coopération entre son département ministériel et le royaume des Pays-Bas dans le domaine de la formation», ajoute la même source, relevant par ailleurs que «les échanges ont porté également sur l'opportunité de partenariats entre les deux pays, notamment dans le domaine de la gouvernance locale».