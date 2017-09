Le président vénézuélien achève une visite en Algérie : Consolider les relations bilatérales

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro Moros, a quitté Alger lundi soir, au terme d'une visite de 24 heures qu'il a effectuée en Algérie. Le président Maduro a été salué, à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediène, par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et du Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Auparavant, le chef d'État vénézuélien a reçu, à la résidence d'État de Zéralda, M. Bensalah, en présence de M. Ouyahia, du ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, et de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun. La visite de M. Maduro à Alger, entamée dans la nuit de dimanche à lundi, a été l'occasion pour les deux pays de procéder à une évaluation de l'état des relations bilatérales d'amitié et de coopération, ainsi que les voies et moyens de les consolider.