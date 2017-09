Accord de réduction de l’offre opep - Non-Opep : les dividendes arrivent

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a relevé sa prévision de la demande pour son pétrole en 2018, atteignant 32,83 millions de barils par jour (bpj) l’an prochain, soit 410.000 de plus que sa précédente prévision, a-t-elle indiqué son rapport mensuel publié hier.

Elle a également signalé que sa production au mois d’août a été inférieure à sa prévision de demande, s’établissant à 32,76 millions de bpj, en baisse de 79.000 bpj par rapport à juillet. En outre, l’organisation a fait état de signes montrant que l’accord d’encadrement de la production contribuait à réduire une offre excédentaire qui pèse sur les prix. A ce titre, le rapport relève une baisse des stocks et indique que la hausse des prix du Brent de Mer du Nord à livraison immédiate, donnant une prime sur les échéances plus lointaines, fait espérer que «le marché se rééquilibre l’année prochaine, avec une importante réduction des stocks de brut et de produits distillés».

Cette hausse des cours du brut à livraison immédiate, le premier depuis que les prix du pétrole avaient dépassé les 100 dollars le baril, est perçue comme «un signe de réduction de l’offre et de forte demande», ajoute la même source. Le Brent a accru ses gains après la publication de ce rapport, gagnant 0,59% à 54,14 dollars à la mi-journée. Les cours sont néanmoins encore inférieurs de plus de moitié qu’à leurs sommets de la mi-2014. Par ailleurs, l’Opep et les pays non-Opep qui avaient prorogé jusqu’à fin mars 2018, l’accord de réduction de la production en vigueur depuis le début de l’année, envisagent aujourd’hui une nouvelle extension de l’accord.

Le Brent à plus de 53 dollars mardi à Londres



Les prix du pétrole perdaient un peu en valeur hier en cours d’échanges européens, cependant les analystes confiant vis-à-vis de la capacité des efforts de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) de rééquilibrer le marché. A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 53,73 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 11 cents par rapport à la clôture hier. Le Brent est stable depuis le début de la semaine, après avoir atteint son plus haut en quatre mois et demi à 54,87 dollars vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat d’octobre cédait 23 cents à 47,84 dollars.

«L’Opep et ses partenaires se tiennent à leurs baisses de production, le nombre de puits actifs aux Etats-Unis a reculé, les réserves mondiales de brut ont baissé, la production américaine a chuté de 700.000 barils par jour à court terme», a énuméré un analyste. L’Organisation s’est associé à d’autres producteurs, dont la Russie, pour limiter l’offre mondiale et rééquilibrer le marché. «Il est évident que le rééquilibrage du marché est en cours, soutenu par une forte adhésion de l’Opep et de ses partenaires aux objectifs de production qu’ils se sont eux-mêmes imposés dans l’accord de coopération.

La baisse des réserves terrestres et maritimes est visible», a affirmé le secrétaire générale de l’Opep Mohammed Barkindo, lundi soir à Oxford Le ministre saoudien de l’Energie soutient d’ores et déjà une prolongation de l’accord. L’Opep publiera son rapport mensuel sur la production mondiale à la mi-journée de mardi. Du côté des Etats-Unis, «Si la tempête Harvey avait fait grimper le prix du brut en immobilisant les raffineries, on ne peut pas dire la même chose d’Irma, qui est passé sur la Floride et la Géorgie en coupant l’électricité de 7 millions de foyers», ont noté des analystes qui craignent par conséquent une baisse de la demande.