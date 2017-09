Le ministre de l’énergie : « Les citoyens doivent contribuer au raccordement de leur foyer »

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a effectué hier, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Bejaia où il s’est enquis du raccordement du gaz et de l’électricité dans plusieurs communes.

Cette visite très attendue par les populations du Sahel qui réclament le raccordement de leurs foyers au gaz depuis 2002, faisant suite aux oppositions d’un groupe d’habitants du village de Tidelsine (Aokas) qui ont refusé le passage des canalisations sur leurs terrain. Malgré toutes les tentatives des autorités locales pour débloquer la situation, le problème a perduré durant 15 années. Après une initiative du wali, la situation a trouvé sa solution par l’aménagement d’un autre tracé qui permettra aux 8.000 familles d’avoir du gaz vers la fin de l’année. Dès son arrivée, le ministre s’est dirigé vers la commune d’Aokas, où il a inspecté le projet d’achèvement du gazoduc 8, Aokas-Souk El Tenine. Ce gazoduc haute pression est inscrit dans le programme de distribution publique du gaz (2005-2009) et devrait alimenter les localités de Souk El Tenine, Melbou, Tameridjt, Darguinah, Taskriout dans la wilaya de Bejaia et Ziama Mansouriah dans la wilaya de Jijel, soit plus de 90.500 foyers. Ce projet d’ouvrage est d’une longueur de 9,7 km en diamètre 8 dont 1,5 km non réalisé pour opposition des villageois de Tidelsine. Le gazoduc est actuellement réalisé à 85% soit 8,2 km sur les 9,7 km prévus. Dans la commune de Tichy, M. Guitouni, a procédé à la mise en service du gaz, complément Tichy, pour 226 foyers et électricité sur une longueur de 5,168 km, les travaux ont été réalisés en 5 mois. Sur place le ministre a souligné qu’à l’avenir la contribution des populations est plus que nécessaire «Je ne comprends pas comment les citoyens construisent des villas a coups de milliards et attendent que l’Etat fasse le raccordement au gaz et à l’électricité gratuitement. Cette option est révolue, les citoyens doivent payer le raccordement dira-t-il en substance. Poursuivant son périple, le ministre s’est rendu dans la commune de Oued Ghir, où il a procédé a l’ouverture du chantier de réhabilitation de l’oléoduc diamètre 24, reliant Beni Mansour à Bejaia avec une canalisation longue de 92 mètres linaires, des terminaux départs et arrivées et 6 postes de sectionnement. Le taux global d’avancement est de 94% soit 87.45. ML. Cet ouvrage connaît également des contraintes d’opposition qui freinent sa mise en service totale. M. Guitouni a suivi les explications du projet de réhabilitation de l’oléoduc OB1SP3 M’Sila /TA Bejaia . Le système de transport de canalisation OB1 a été mis en service en 1959, il constitue le premier oléoduc réalisé en Algérie. D’une longueur de 668 km et d’une capacité de transport de 14 MTA, il assure le transport de pétrole brut depuis Haoud El Hamra vers Bejaia pour alimenter la raffinerie d’Alger et pour l’exportation par des navires citernes. Au chef-lieu, l’hôte de la wilaya a inauguré le nouveau siège de NAFTAL à Bir Essalem avant de se rendre à l’arrière-port où il a inspecté la réalisation des travaux de modernisation du dépôt de carburants et la mise à niveau des infrastructures de base du port pétrolier. La wilaya compte un taux d’électrification de 97%. Des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité et la continuité de service, renforcer et sécuriser les réseaux électriques qui alimentent la région avec 9 ouvrages électriques. Pour le gaz, le taux de raccordement est de 43%. Ce taux aurait été supérieur à 65% en l’absence des oppositions au passage des gazoducs. 21 communes sont alimentées en gaz naturel sur les 52 communes que compte la wilaya.

Mustapha Laouer