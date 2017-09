Tourisme : 197 hôtels en cours de réalisation

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène Mermouri, a indiqué hier à Alger que 197 hôtels, d’une capacité globale de 39.000 lits, étaient en cours de réalisation à travers le territoire national. Le taux d’avancement des travaux de réalisation de ces hôtels est de 56%, a déclaré M. Mermouri à la presse au terme de sa visite d’inspection dans la capitale, en compagnie du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Ces établissements hôteliers devraient être livrés au cours des trois prochaines années, a-t-il ajouté.

Une enveloppe financière de 81 milliards de dinars a été allouée à la réalisation de ces hôtels qui mettront à disposition 39.000 lits et créeront 18.000 emplois, a-t-il précisé, rappelant que quatre établissements hôteliers d’une capacité globale de 500 lits avaient été réceptionnés en 2017. Le ministre a en outre fait savoir qu’une enveloppe financière de 120 milliards de dinars avait été consacrée à la modernisation et à la restructuration de quelque 66 unités hôtelières à travers le territoire national. Après avoir rappelé les efforts déployés en faveur de la promotion de l’investissement touristique, le premier responsable du secteur a souligné que les investissements dans le domaine du tourisme depuis 2000 s’élevaient à près de 900 milliards de dinars.

M. Mermouri a insisté sur le nécessaire respect des délais de réalisation et des normes de réfection et de réhabilitation des établissements hôteliers pour préserver l’aspect architectural d’origine. Il a également mis en avant l’importance de la préservation des œuvres archéologiques, notamment au niveau des hôtels antiques, à l’instar d’Es-Safir, proposant de rassembler toutes les œuvres dans une salle d’exposition.

Le ministre a inspecté plusieurs projets, notamment la réhabilitation de l’Hôtel Es-Safir et l’aménagement de la Casbah et de la Maison des métiers d’artisanat.

Dans la commune de Zeralda, M. Mermouri a inspecté le projet d’aménagement d’établissements hôteliers relevant de l’entreprise de gestion touristique et le projet de réhabilitation du centre de thalassothérapie de Sidi Fredj. Le ministre a, par ailleurs, inauguré trois hôtels appartenant à des investisseurs privés dans les communes de Hydra, Kouba et Hussein Dey. (APS)