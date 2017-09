Développement local et Environnement : L’importance du partenariat

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a insisté lundi dernier sur l’importance du partenariat dans le domaine environnemental lors de sa visite d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt. La ministre a mis l’accent sur la coopération entre le secteur de l’environnement, les autorités locales, les entreprises publiques et les associations pour concrétiser les idées intéressant l’environnement au service du développement local, réaliser les objectifs escomptés et faire prendre conscience davantage sur la question de l’environnement. Mme Zerouati a considéré que l’environnement est en soi une économie à travers l’exploitation de l’activité de traitement et de recyclage des déchets, tout en mettant l’accent sur la contribution des centres d’enfouissement technique au développement. Elle a insisté, au passage, sur le rôle des maisons de l’environnement dont l’activité «doit se poursuivre à longueur d’année et ne pas se limiter uniquement aux occasions et célébrations», avant d’aborder, à ce propos, la décision de son département ministériel portant sur l’ouverture de tels infrastructures devant les enfants scolarisés en vue de développer et promouvoir l’éducation environnementale. Lors d’un point de presse, la ministre a souligné que le secteur de l’environnement œuvre au développement global en accompagnant tous les secteurs dont ceux de l’industrie et de l’éducation, ainsi que la société civile. Elle a ajouté que la wilaya de Tissemsilt «se dirige à pas mesurés vers un environnement sain dans ses villes» à la faveur d’une harmonie entre les autorités locales et le secteur de l’environnement. Par ailleurs, Mme Zerouati a présidé, dans la commune de Boukaid, une rencontre avec les représentants d’associations versées dans l’environnement où elle a affirmé que son département ministériel soutiendra la société civile par la formation et l’ouverture des portes de ses établissements. Elle a abordé, à cette occasion, le partenariat algéro-belge dans le domaine de l’environnement, signalant que son département ministériel a reçu 400 dossiers de projets d’associations dont 50 ont été avalisés et 19 ont eu un accord pour financement dans le cadre de ce partenariat. La ministre a indiqué, par ailleurs, que des clubs verts ont été créés au niveau de 19.000 établissements scolaires à travers le pays, soulignant que ce genre d’initiative doit être généralisé. (APS)