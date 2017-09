Investissement touristique à Adrar : 37 projets en chantier

Trente-sept projets touristiques, retenus dans le cadre de l’investissement privé, sont en cours de réalisation à travers la wilaya d’Adrar, a-t-on appris hier auprès de la Direction locale du tourisme et de l’artisanat (DTA).

Les chantiers de ces projets, qui font partie d’un total de 86 investissements touristiques avalisés par le secteur dans la wilaya d’Adrar, enregistrent actuellement un taux d’avancement «appréciable», a-t-on précisé. Il s’agit de diverses structures d’accueil (village touristique, hôtels, camps de vacances et autres), dont la réception de 5 d’entre elles est prévue avant la fin 2017, pour générer, une fois opérationnelles, plus de 480 postes d’emploi, a-t-on fait savoir. Totalisant 2.865 lits, ces nouvelles structures touristiques vont contribuer à renforcer les capacités d’hébergement dans la wilaya d’Adrar et à prendre en charge les grands flux de touristes attendus, à partir de la prochaine saison du tourisme saharien, signale-t-on. Le secteur du tourisme a été renforcé également par de nombreuses opérations, dont la construction et l’équipement de 2 nouvelles installations publiques, à savoir un Centre de l’artisanat traditionnel et des métiers à Tinerkouk (nord d’Adrar) et une Maison de l’artisanat traditionnel à Timimoune, la réalisation d’une étude technique relative à la création de 5 zones d’expansion et sites touristiques (ZEST), en plus d’une monographie et d’une carte touristique pour la wilaya d’Adrar, selon la DTA. Lors d’une récente visite d’inspection de certains projets relevant du secteur du tourisme, le chef de l’exécutif de la wilaya d’Adrar, Hammou Bekkouche, a mis en relief l’importance de préserver le cachet architectural local, dans la réalisation de ces structures, à l’instar d’un village touristique inscrit dans le cadre d’une coopération algéro-chinoise. Le wali a insisté aussi sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux de construction, tout en accordant des facilités aux investisseurs, surtout en matière de procédures administratives, pour concrétiser leurs projets susceptibles de booster la dynamique de développement dans cette wilaya de l’extrême sud du pays. (APS)