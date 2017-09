Propreté de l’environnement : Le citoyen acteur et victime

« La propreté de l’environnement, mission et responsabilisé de tous », c’est sur ce thème que sera lancée samedi à travers la wilaya de Sétif et les 60 communes qui la composent, une vaste opération destinée à travers l’implication de tout un chacun, à redonner l’image qui convient et un climat de bon vivre à nos espaces de vie.

Aussi, une importante réunion a regroupé hier au siège de la wilaya, l’ensemble des responsables impliqués dans la réalisation d’une telle action.

En présidant cette rencontre, Louanès Bouzegza, secrétaire général de la wilaya, n’a pas manqué de faire état de l’importance que revêtent les dernières instructions afin de redonner l’image de marque à nos collectivités, dressant par la même un constat rigoureux de la situation qui prévaut sur le terrain et des efforts qui restent à déployer au titre d’une mobilisation à la mesure des objectifs attendus. « Le constat est connu et il est désolant», dira-t-il quand il reviendra sur un phénomène qui relève du manque de civisme et sur l’image qui caractérise nos espaces de vie et incite plus que jamais à la mobilisation de tous, à tous les niveaux pour l’éradication de tous les points noirs responsables de la détérioration de l’environnement, mais aussi à travers de telles actions afin de secouer la conscience du citoyen, veiller à son implication directe et faire que midi ne s’arrête plus au seuil de sa porte.

Le secrétaire général de la wilaya insistera par ailleurs sur le volet inhérent à une communication de proximité ciblée dans une démarche qui tend toujours à améliorer le cadre de vie du citoyen dans la réalisation d’une telle mission que relève de la responsabilité de tous. Comme il soulignera que cette action d’envergure ne doit en aucun cas relever du conjoncturel mais abonder dans la continuité, exhortant par la même les directeurs, chefs de daïra et autres responsables concernés à veiller à la mise en place de plans d’actions s’étalant dans le temps et responsabilisant l’ensemble des acteurs de la propreté urbaine.

F. Zoghbi