Espagne : Le parquet ordonne d'empêcher le référendum en Catalogne

Le parquet de Catalogne a ordonné hier à tous les corps de police de cette région espagnole d'empêcher le référendum d'autodétermination convoqué par le gouvernement régional indépendantiste et interdit par la justice. Dans un document diffusé dans la matinée, le parquet s'adresse à «toutes les unités de police», la Garde civile, la Police nationale et les Mossos d'Esquadra, dépendant du gouvernement catalan, et leur ordonne d'agir contre les autorités, fonctionnaires ou particuliers «afin d'éviter la commission de délits». «Les fonctionnaires de police (...) adopteront directement les mesures nécessaires pour saisir les moyens ou instruments destinés à préparer ou organiser le référendum illégal», peut-on lire à propos du scrutin prévu le 1er octobre. Parmi ces mesures, le parquet évoque la saisie des «urnes, enveloppes électorales, manuels d'instructions pour les assesseurs des bureaux de vote, formulaires électoraux, propagande électorale, éléments informatiques, ainsi que tout autre matériel de diffusion, promotion ou exécution du référendum illégal».