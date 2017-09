Emmanuel Macron confronté à l’épreuve de la rue : Premier test social

Emmanuel Macron affrontait hier son premier test social avec une grande journée de grèves et de manifestations contre l'assouplissement du Code du travail, une réforme sur laquelle le nouveau président français n'entend rien céder. Considéré comme le principal opposant au président, le héraut de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon a promis mardi de «faire reculer» Emmanuel Macron au départ d'une manifestation réunissant plusieurs milliers de personnes à Marseille (sud-est). «Il va finir par céder, ce pays ne veut pas du monde libéral (...) Ici, c'est la France ce n'est pas l'Angleterre», a-t-il assuré. «Il va y avoir du monde», a lui aussi assuré Philippe Martinez, le numéro un du syndicat CGT qui mène la fronde dans un paysage syndical profondément divisé. La CGT attendait près de 200 manifestations et a comptabilisé 4.000 appels à la grève un peu partout en France pour dénoncer un texte qui, selon M. Martinez, «donne les pleins pouvoirs aux employeurs». Le cortège à Paris devait démarrer vers 12H00 GMT. Des grèves perturbaient légèrement hier les trains en banlieue parisienne et le secteur aérien, avec l'annulation de 110 vols par Ryan air. Des forains se sont joints au mouvement en bloquant au petit matin avec leurs camions la circulation sur une partie des Champs-Elysées et certains axes menant à la capitale. Des perturbations étaient également signalées dans les autres grandes villes, de Strasbourg à Nice en passant de Rouen à Toulouse. Des syndicats étudiants et lycéens et les mouvements de jeunesse de plusieurs partis de gauche ont appelé à rejoindre les manifestations contre «une régression sociale historique». Mais les deux autres principaux syndicats, FO et la CFDT, bien que critiques envers la réforme, n'ont pas appelé à manifester. «La CFDT sait organiser des manifestations (...) mais on n'a pas besoin de faire une démonstration de faiblesse», a expliqué le patron de ce syndicat, Laurent Berger, contre l'avis d'une partie de ses militants. La division des syndicats interroge sur l'ampleur de la mobilisation contre un président qui a certes chuté dans les sondages, mais fait face à une opposition éparpillée. Emmanuel Macron, qui se rendait hier dans l'île caribéenne de Saint-Martin frappée la semaine dernière par l'ouragan Irma, a averti qu'il «serait d'une détermination absolue» sur cette réforme et ne «cèderai(t) rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes». Une déclaration choc, «totalement» assumée par l'intéressé, qui a fait bondir ses opposants politiques et risque de galvaniser les manifestants.