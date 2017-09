Pétanque Championnat d’Afrique : L’Algérie éliminée aux premiers tours

La sélection algérienne de pétanque, composée de quatre joueurs, a été éliminée dès les premiers tours (triplette et tir de précision) comptant pour le 7è Championnat d'Afrique qui s'est déroulé du 6 au 10 septembre à Tunis, avec la participation de seize (16) pays. Outre l'Algérie, les pays présents à cette compétition sont: Tunisie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tchad, RD Congo, Côte d'Ivoire, Maurice, Djibouti, Niger, Bénin, Mali, Madagascar, Sénégal et la Guinée. Ils ont été répartis en quatre groupes de quatre équipes . Tirée dans le groupe B aux côtés de la Libye, le Mali et la Tunisie, l'Algérie a terminé le tournoi de triplette en 3è position (place éliminatoire), avec cinq points (+2), après une victoire face aux Libyens (13-1) et deux défaites devant le Mali (4-13) et la Tunisie (12-13). La 1re place du groupe est revenue aux Maliens (9 pts, +16) devant les Tunisiens (7 pts, +8). La Libye a pris la dernière place avec 3 pts (-27). La médaille d'or de la triplette est revenue à Madagascar, devant la Tunisie, alors que la Côte d'Ivoire et le Maroc ont obtenu les médailles de bronze. Le titre de la Coupe des nations a été remporté par le Benin, vainqueur en finale du Congo, alors que l'Algérie (exempte du 1er tour), a été éliminée au tour suivant par Maurice dont le chemin s'est arrêté en demi-finale, face aux Béninois. Les sélections de Guinée et Maurice, éliminées en demi-finales, par le Congo et le Bénin ont complété le podium. Le rendez-vous de Tunis qualifiait les dix premières nations au Championnat du Monde-2018, prévu en novembre prochain au Canada. Ces dix sélections sont: Madagascar, Tunisie, Côte d'Ivoire, Maroc, Mauritanie, Tchad, Sénégal et Mali, en attendant la confirmation de la qualification du Bénin et du Congo (9è et 10è du tournoi) de triplette. Dans l'épreuve du tir de précision, le chemin du représentant algérien a commencé en quarts de finale et s'est arrêté face au représentant de Madagascar, Hani Zaoual, vainqueur de la médaille d'or face au Tunisien Khaled Bougriba. Les médailles de bronze du concours du tir de précision ont été gagnées par le Marocain Ali Makkaoui et le Nigérien Ibrahim Ahouni. La pétanque algérienne a renoué Tunis, avec les compétitions officielles après sept ans d'absence (2010). Au Championnat d'Afrique de pétanque à Tunis, l'Algérie était représentée par quatre joueurs, Farid Hamoudi (CRB Baraki), Sid Ahmed Zeboudj (Vitrol Marseille/France), Miloud Nehar (Hassi Amenar/Oran), et Djawad Bouzbid (SB Souk Ahras), sous la conduite de l'entraineur Dahmane Kalèche.