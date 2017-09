Volley «Assis», Championnat D'Afrique L'Algérie Participe : Avec L'espoir du Podium

L'équipe nationale algérienne de para-volley (volley pour handicapés) prend part au Championnat d'Afrique des nations (hommes et dames) qui se tiendra du 13 au 17 septembre à Kigali au Rwanda, avec l'espoir de monter sur le podium, après trois participations à ces joutes continentale, annonce dimanche la Fédération algérienne handisport (FAH). Composée de douze joueurs, dont l'ossature est la même depuis quelques années, la délégation algérienne s'est déplacée, ce dimanche à Kigali, et devra faire son entrée en lice le 14 septembre contre l'Egypte, dominatrice des compétitions africaines depuis très longtemps et une des meilleures sélections mondiales. À Kigali, l'Algérie évoluera dans le groupe B, aux côtés de l'Egypte, la RD Congo, alors que le groupe A est composé du Maroc, Afrique du Sud, Kenya et du Rwanda (pays hôte). Chez les dames, quatre équipes seulement sont annoncées pour le tournoi. Il s'agit de la RD Congo, l'Egypte, Kenya et Rwanda (pays organisateur). Pour préparer ce rendez-vous continental qui permettra aux finalistes de se qualifier aux Championnats du Monde (messieurs et dames), prévus aux Pays-Bas en juillet 2018, les protégés de l'entraineur Abdelkader Keffif ont bénéficié de cinq stages en Algérie afin de peaufiner la préparation et essayer d'apporter les correctifs nécessaires, surtout que la majorité a évolué ensemble depuis 2014 dans les grandes compétitions auxquelles a pris part la sélection algérienne.

«Dès la confirmation de la tenue du championnat d'Afrique à Kigali, on a ouvert la grille des stages pour notre équipe nationale afin de préparer le tournoi sous la houlette de l'entraineur national qui a bénéficié de cinq regroupements en Algérie», a indiqué le DTN, Zoubir Aichaine, ajoutant que toute la latitude à été donnée pour confectionner son équipe et choisir ceux qui sont susceptibles de représenter dignement l'Algérie à ces joutes africaines. L'entraineur national et ses protégés savent bien que leur mission ne sera pas de tout repos, en présence notamment de l'Egypte, de l'Afrique du Sud et du Maroc. Programme complet du Championnat d'Afrique (messieurs) à Kigali:



Mercredi 13 septembre 2017 (heures algériennes):

11h00 : Maroc - Kenya

13h00 : Egypte - RD Congo

20h00 : Afrique du Sud - Rwanda

Jeudi 14 septembre 2017:

11h00 : Maroc - Afrique du Sud

17h00 : Algérie - Egypte

19h00 : Kenya - Rwanda

Vendredi 15 septembre 2017:

13h00 : Afrique du Sud - Kenya

15h00 : Algérie - RD Congo

19h00 : Rwanda - Maroc

Samedi 16 septembre 2017:

11h00 : 3e groupe A - 3e groupe B (5e et 6e place)

Demi-finales:

17h00:1er groupe B - 2e groupe A

19h00 : 1er groupe A - 2e groupe B

Dimanche 17 septembre 2017:

15h00 : petite finale (pour la médaille de bronze)

19h00 : grande finale (pour la médaille d'or) .