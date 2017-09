Athlétisme , Semi-marathon de Buenos Aires : Victoire du Kényan Paul Lonyangata

Le Kényan Paul Lonyangata a remporté dimanche le semi-marathon de Buenos Aires, en 1 h 01 min et 28 sec. Sous une pluie battante, le marathonien de 24 ans a devancé ses compatriotes Simon Muthoni (1 h 02 min 32 sec) et Clement Langat (1 h 04 min 16 sec), tandis que chez les dames, c'est l'Argentine Florencia Borelli qui l'a emporté, en 1 h 11 min et 57 sec. Lonyangata avait remporté en avril dernier le marathon de Paris.

PUBLIE LE : 12-09-2017 | 0:00