Dans la lucarne : La Ligua veut se faire de la «pub »

La planète toute entière, ou presque, ne jure que par le football espagnol et son fameux clasico, animé par les deux grands clubs : Barça et Real de Madrid. Les téléspectateurs se sont équipés en conséquence, notamment en Afrique, en Asie et dans tous les pays arabes pour ne rien rater de la prestation de ces deux équipes hors du commun. Grâce à la qualité du football prodigué par ces deux clubs et aussi les joueurs qui y jouent, La Ligua est devenue très prisée par les amoureux du beau jeu et du football de haut niveau. L’audimat de la compétition espagnole atteint un seuil record qui génère un argent « fou » venant de toutes parts. C'est-à-dire que tous les continents ne peuvent ignorer le classico Real-Barça. C’est comme une « drogue » à laquelle personne ne peut se passer. Ces derniers temps, il faut admettre que le Barça a vu ses performances par rapport à celles du Real de Madrid en baisse. Durant ce début de saison, et notamment à l’occasion de la Super-coupe d’Espagne, le Barça a été « balayé » par un ouragan », nommé le Real de Madrid. Il lui a «glissé» , en aller et retour, cinq buts contre un seul sur penalty transformé par Messi au Nou Camp. Il y a quelque chose qui s’est « cassée » dans cette équipe du Barça, surtout depuis le départ de Neymar qui, aujourd’hui, vit de beaux jours au PSG. Son départ a porté un sérieux coup au Barça, mais aussi à la Ligua espagnole. C’est son image de marque qui a été

« fissurée », touchée de plein fouet. Cela sera visible dans les chocs Real-Barça qui seront peut-être moins attractifs qu’ils ne l’étaient jusqu’ici. C’est un peu dans cette optique que le président de la Ligua espagnole, Javier Tebas, est en train d’étudier avec ses pairs et aussi les présidents de clubs la possibilité de faire jouer un ou deux matches de la Ligua, soit en Chine ou aux Etats-unis d’Amérique dans un premier temps. C’est une façon manifeste d’engranger plus d’argent et de faire plus de publicité afin d’attirer encore plus de téléspectateurs. Il faut dire que La Ligua espagnole est parmi les fédérations sportives les plus riches d’Europe. D’où le fait qu’on y trouve plus d’équipes espagnoles présentes dans le « carré d’as » des différentes compétitions européennes. «La Liga étudie cette possibilité, comme l'ont fait d'autres compétitions. C'est un sujet lié à la promotion (de la Liga) mais nous devons étudier cela en profondeur avant de le présenter aux clubs", a déclaré Tebas lors d'une conférence de presse à Madrid. Le dirigeant a assuré que cela ne concernerait qu'un à deux matchs par saison et il a souligné que ce projet impliquait d'obtenir certaines autorisations légales, de vérifier sa viabilité économique et de minimiser son impact pour les supporters espagnols, notamment en matière d'horaires. «Nous travaillons à cela et nous analysons les choses pour savoir si c'est une idée à accepter ou à rejeter, mais cela se présente bien. Cela pourrait intervenir la saison prochaine», a-t-il fait valoir.

C’est donc un projet très sérieux et qui pourrait se concrétiser dès la saison prochaine. C’est donc dans les cordes de cette structure qui ne veut pas rater la moindre occasion pour avancer. C’est ce qu’on appelle «être au four et au moulin ».

H. G.