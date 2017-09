Afrobasket 2017 : Le Cameroun rejoint la Tunisie en quarts de finale

La sélection camerounaise de basket-ball a assuré sa qualification aux quarts de finale de l'Afrobasket-2017, en battant son homologue rwandaise (81-77), lors de la troisième journée du groupe C, disputée à la salle olympique de Radès. Le Cameroun est le deuxième pays de ce groupe à se qualifier au second tour après la Tunisie qui avait déjà réservé, samedi, une place aux quarts de finale, après avoir aligné deux victoires successives face au Cameroun (68-51) et le Rwanda (78-60).