Espagne (3e journée) : La Real Sociedad rejoint le Barça en tête

La Real Sociedad, adversaire du Real Madrid, le week-end prochain, est allée s'imposer (4-2) à La Corogne dimanche pour la 3e journée du Championnat d'Espagne, rejoignant en tête du classement le FC Barcelone, également auteur d'un sans-faute. L'équipe basque l'a emporté au stade de Riazor grâce à des buts de Juanmi (3e), Diego Llorente (83’) et un doublé d'Asier Illarramendi (4e, 86’). Le Deportivo La Corogne, rapidement mené (2-0), avait pourtant réussi à égaliser à (2-2) par Adrian Lopez (27’) et Florin Andone (50’). Ce troisième succès en trois rencontres permet au club de Saint-Sébastien (2e, 9 pts, différence de buts de + 6) de partager la tête de la Liga à égalité avec le Barça (1er, 9 pts, +9). Ce duo compte deux longueurs d'avance sur le Séville FC (3e, 7 pts) et quatre sur le Real Madrid (6e, 5 pts), champion d'Espagne en titre, qui se déplacera dimanche prochain au stade Anoeta pour défier la Real Sociedad.