USMA 1 - DRBT 1 : Un os nommé Tadjenanet

C'est à un match fort animé et très engagé que se sont livrés hier l'USM Alger au DRB Tadjenanet au stade Omar Hamadi (ex-Bologhine). Les visiteurs ont fait souffrir les camarades de l'excellent Benkhemassa, les tenants au final en échec. Les gars à Mouassa ont fourni une bonne prestation. Tactiquement et physiquement au point, ils ont Chafai and Coe en difficulté. Bien en place, les Haddad, Maroci, Terbah et autres ont évolué sans complexe face à l'un des favoris en puissance du championnat national de cette nouvelle saison 2017-2018. Bien répartis sur le terrain, les visiteurs n'ont pas laissé d'espaces de manœuvre aux Rouge et Noir. Ces derniers malgré un jeu collectif bien huilé et fluide articulé autour du duo Benguit-Boukhemassa, ils ne sont pas parvenus à trouver la faille pour faire la différence. Bien au contraire, se sont les Tadjenanetis qui se sont appliqués à produire un jeu rapide et simple, qui ont réussi à ouvrir la marque sur une superbe action offensive ponctuée avec succès par Attouche. Bien embusqué au niveau de la surface de réparation, il profite d'un centre impeccable de Terbah pour catapulter la balle au fond des filets de Zemmamouche, resté médusé sur l'action (17'). Survoltés par cette ouverture du score en début de rencontre, les poulains de Mouassa poursuivent leurs efforts et continuent à se battre pour maintenir le cap. En face, Abdelaoui et ses coéquipiers continuent à développer calmement leur jeu, sans jamais s'affoler. Leurs efforts soutenus n'ont pas abouti. L'adversaire du jour s'est montré très coriace et ne s'est pas laissé marcher sur les pieds. La première mi-temps est sifflée par l'arbitre Benbraham à l'avantage du DRB Tadjenanet par un but à zéro. Le public présent a assisté à une seconde période très intense de part et d'autre. D'un côté, l'équipe de Soustara qui tentait de niveler la marque rapidement pour entrevoir ensuite la possibilité de rajouter le but de la victoire. De

l'autre, Tadjenanet était à l'affût de la moindre brèche avec l'intention de tuer le match par une seconde réalisation. L'USMA met une forte pression sur son antagoniste. Ses tentatives sont annihiler une part une part un solide bloc défensif mis en place par Mouassa, qui résiste aux assauts usmistes. Hamzaoui et Beldjilali étaient effacés lors de ce match. Ils n'ont rien montré de bon. Voyant le blocage de la situation, l'entraineur usmiste Paul Put, intègre en cours de jeu Darfalou, Ziri Hamar et Benmoussa. Ces derniers apportent plus de tonus aux offensives de l'USMA. Les efforts de Rouge et Noir finissent par être récompensés grâce au but égalisateur du buteur maison Darfalou. Il profite d'un coup franc bien botté par Benmoussa pour mettre une tête imparable qui lui permet de loger le ballon au fond de la cage gardée par l'irréprochable portier Boufenache (79'). L'USMA poursuit sa domination mais le DRBT ne lâche pas prise et résiste bien. L'USMA ratera néanmoins à deux reprises le KO, dans le temps additionnel, puisque Darfalou (90'+2), puis Benguit (90'+4) étaient tout près d'inscrire tour à tour le 2e but synonyme de victoire. Le DRBT est parvenu à tenir en échec l'USMA en déplacement. Soit un nouveau résulat positif qui prouve la bonne santé de cette formation en ce début de saison.

L'USMA pour sa part perd deux précieux points à domicile, sans pour autant avoir déméritée. En face, il y avait une bonne équipe difficile à manier. En somme un match nul logique qui reflète la physionomie du match. Place à la coupe de la CAF pour l'USMA, qui s'apprête à se déplacer au Mozambique pour y jouer le match aller des quarts de finale de la compétition africaine.

Mohamed-Amine Azzouz